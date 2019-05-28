防止慢性腎臟病 醫師推低蛋白飲食

2019-05-28 21:11 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



「針對慢性腎臟病患，低蛋白飲食比藥物治療更有效！」台灣食品安全促進協會理事長姜至剛28日表示，低蛋白飲食是指每人每公斤體重攝取量0.6至0.8公克，適量攝取肉、魚、奶、蛋等高生物價蛋白質的食物。

姜至剛說明，低蛋白飲食藉由適量攝取高優質蛋白質食物，減少低生物價蛋白質食物如五穀類、乾豆類等食用，以減少尿素氮產生。然而低蛋白飲食常讓患者擔心熱量不足，姜至剛提到，可選低氮澱粉及好油，如單元不飽和脂肪酸、多元不飽和脂肪酸來補充熱量。

衛生福利部雙和醫院院長吳麥斯表示，根據臨床經驗與調查，許多腎臟病病友進行低蛋白飲食時，有近15%的病友面臨營養不良的問題，這種現象被稱為「蛋白質熱量耗損」，讓病友與家屬時常傷透腦筋。他也提供病友蛋白質攝取量計算公式：每日蛋白質需求量(公克)＝體重Ｘ每日蛋白質建議量公克／公斤體重。

腎臟病防治基金會祕書長吳苡璉指出，慢性腎臟病友要控制一天蛋白質攝取的克數，但最困擾是不知道哪些食物含有蛋白質？份數又該如何計算？她建議將六大類食物一份的量拍出來，病友便能迅速找到替換食物。台灣食品安全促進協會營養師麥庭威也提醒，腎病友需要注意的營養不只蛋白質，也要控管鉀的攝取量。

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