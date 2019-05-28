素的雞排、章魚燒、漢堡！「素食夜市」正夯 挑戰味蕾衝擊
素食主義風行，連夜市都推出素食限定！「素食小夜市」在這兩年利用臉書公告擺攤地點，雖然全台灣巡迴跑透透、每天都在不同的位置開市，卻成功打響名號，主打各式仿葷素菜，所到之處無不大排長龍。
臉書社團「素食小夜市」由數家素食餐車組合而成，會在每周三前公告當周的行程，根據一周的天氣狀況及巡迴服務週期而定。由於餐車到夜市要先進行前置作業，無法預計準確的開市營業時間，欲前往的民眾可以至各攤商的打卡通知查詢，同樣地，結束時間依各攤位完售的時間不一，除非天候不佳提早收攤。
「素食小夜市」的販售餐車雖然皆為仿葷素菜，但口感、口味有別於一般素食餐飲，利用菇類、蔬菜與豆製品，打造出維妙維肖的章魚燒、滷味、10元壽司、甜甜圈、炸雞排、漢堡、油飯等美食，致力於將夜市小吃素食化。除了價格平價親民，全台巡迴的「限定式」噱頭，不光是吸引不少素食者上門光顧，也有許多民眾上門嘗鮮，往往一個素食漢堡就要排上1個小時。
5/29~6/2行程公告：
5/29 桃園楊梅埔心後站夜市5/30 台中大甲日南慈德宮前廣場5/31 桃園八德伍陽城市農場停車場6/1 雲林斗六成功夜市6/2 公休
注意：每日擺攤餐車不一，請依臉書社團「素食小夜市」公告為準。
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