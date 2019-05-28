「美的好朋友」遭踼爆 柳林瑋：今晚九點半直接說明

2019-05-28 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



「MedPartner美的好朋友」粉絲專頁遭爆料，團隊從頭到尾「都只有一位醫師」，也就是創辦人柳林瑋，同時公開許多財務、稅務黑幕。對此，柳林瑋剛剛表示，此為離職員工不滿行為，他現在正在看門診，將於門診結束，今晚九點卅分於粉團直接說明事件原委。

「MedPartner美的好朋友」，擁有27萬粉絲的知名醫療團隊，宣稱由專業醫師、藥師、營養師、化妝品配方師所組成的，希望傳達給民眾正確健康醫療知識。由於是團隊作業，所以刊出文章皆不掛名。但今日團隊一名即將離職的小編、同時宣稱自己是創始員工出來爆料，團隊從頭到尾「都只有一位醫師」，也就是創辦人柳林瑋。

爆料的社群小編同時公開許多財務、稅務內幕，同時成立「美的好朋友不告訴你的事」，發布相關貼文。文中提到美的好朋友從沒沒無聞到現在追蹤人數有 27 萬，公司從沒收入到有超過5千個定期付費訂閱會員，而這些訂閱費用更是公司經營的主要資金，讓小編決定要誠實道出真相。