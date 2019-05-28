親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

蘇啟誠案調查報告出爐 監委也成假新聞受災戶？

漢光演習傳意外 湖口542旅15官兵受傷送醫

今年新增全國第2例本土日本腦炎 個案仍在加護病房

2019-05-28 18:14聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市美濃區今天新增一例本土日本腦炎確定病例，個案為50多歲男性，居住於三民區。衛生局疾管處表示，個案近期無國外旅遊史及動物接觸史，疫苗接種史不詳，有糖尿病史，5月20日開始發燒，5月22日開始出現情緒不穩、說話不清楚等意識改變相關症狀，由家屬送至醫學中心醫院看診並收治住院，24日通報疑似日本腦炎，今天經疾病管制署研判為全國第二例本土日本腦炎確診個案。

高雄市疾管處代理處長潘炤穎表示，目前個案已退燒、意識清楚，仍在加護病房住院治療中。衛生單位接獲通報後立即進行相關疫情調查，居住地及工作地三民區所轄衛生所針對同住妻子1人及美濃區活動地3位接觸者，都已完成採檢送驗，目前皆無疑似症狀。

衛生單位疫情調查發現，個案主要活動地點以三民區住家及工作地為主，住家附近無豬舍及水稻田等高風險環境。但5月11日個案曾陪同老婆返回美濃區娘家，附近有水田，距離250公尺有1處畜牧場，距離3公里內有3處畜牧場。

衛生局今天在個案娘家住家附近多處水稻田，查獲三斑家蚊幼蟲，依個案潛伏期活動史研判感染地為美濃區。上午立即於美濃區公所召開日本腦炎前進指揮會議，會議決議請農業局儘速提供警戒範圍內母豬疫苗接種情形及養豬戶清冊，並加強督導個案活動地警戒範圍內4家畜牧場防蚊管理措施。

衛生局5月29日將進行美濃區水稻田三斑家蚊防疫措施公告，針對個案疑似感染地點警戒範圍內水稻田執行病媒調查，並於周邊畜牧場及高風險場域懸掛捕蚊燈進行日本腦炎病媒蚊密度監測作業。美濃區衛生所也加強適齡兒童之疫苗催種工作及相關社區衛教宣導，防止疫情蔓延擴散。

今年全國首例本土日本腦炎確定病例也出現在高雄，5月17日確診，是苓雅區的60多歲男性，目前還在加護病房治療中。

衛生單位在個案活動的美濃區進行日本腦炎相關疫情調查。圖／高雄市衛生局提供
衛生單位在個案活動的美濃區進行日本腦炎相關疫情調查。圖／高雄市衛生局提供
分享
高雄市衛生局在美濃區公所召開日本腦炎前進指揮會議。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局在美濃區公所召開日本腦炎前進指揮會議。圖／高雄市衛生局提供
分享
衛生單位在個案活動的美濃區進行日本腦炎相關疫情調查。圖／高雄市衛生局提供
衛生單位在個案活動的美濃區進行日本腦炎相關疫情調查。圖／高雄市衛生局提供
分享

衛生所美濃日本腦炎
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

環保減塑又省錢 上萬媽媽改給寶貝用布尿布

2019-05-28 16:15

古典音樂讓你生產力高漲（嗎？）

2019-05-28 15:11

「美的好朋友」遭踼爆 柳林瑋：今晚九點半直接說明

2019-05-28 18:48

3成兒少曾懼學 專家：提醒自我保護

2019-05-28 18:41

人文研究留學生少 政府推培育計畫

2019-05-28 18:12

「我們不能是朋友」首映 郭雪芙笑談糗事

2019-05-28 17:47

總統府將開放 國際背包客入住

2019-05-28 17:43

雙向轉診幫糖尿病患 揪出血糖低病灶

2019-05-28 16:20

尿床不是長大就會好 正確習慣防漏尿

2019-05-28 16:04

食品廠竟是使用「漂白水」來洗菜！該擔心嗎？

2019-05-28 16:03

稅月不「薪」苦！ 博客來曬書節 10萬種書籍1折起

2019-05-28 15:53

「富山冠軍碗粿」 全家便利商店5月29日開賣

2019-05-28 15:49

吃抗生素別吞了就睡 服藥後最好站30分免得食道潰瘍

2019-05-28 15:26

鋒面往南移！9縣市大雨特報 屏東防豪雨

2019-05-28 15:19

德國國立歌劇院樂團首席 李音南藝大傳祕笈

2019-05-28 15:14

國際麻疹 菲律賓趨緩、烏克蘭累計5萬例

2019-05-28 14:57

北部新增1例麻疹個案 上周曾至家居潮店逛街

2019-05-28 14:43

搶救嬰幼兒！高風險孕婦健康管理 9縣市試辦

2019-05-28 14:33

老人也易吞 柳營奇美醫院營養科教做果凍粽

2019-05-28 14:33

吃藥傷腎？ 不聽醫囑服藥才是真傷腎

2019-05-28 14:33

我嬰兒死亡率超過日韓 大多早產、低出生體重

2019-05-28 14:33

南投雙龍瀑布40層樓高吊橋 「先鐵腿，再軟腿」

2019-05-28 14:30

植入鑲嵌型變異的胚胎 婦順利生產嬰兒正常

2019-05-28 14:29

軀幹型痘痘發炎又大又痛！ 醫：皮膚常保清爽最重要

2019-05-28 14:21

怕洗腎「什麼都不敢吃」 8旬爺瘦成皮包骨

2019-05-28 14:18

男大生突右眼失明 竟是偏頭痛惹禍

2019-05-28 14:12

腸病毒門急診上周首度破萬 這5縣已過縣市流行閾值

2019-05-28 14:09

民眾提開放加熱式菸品成案 國健署：5月底開會討論

2019-05-28 13:57

婚紗攝影糾紛多 新版婚攝定型化契約出爐

2019-05-28 13:47

抽菸罹肺癌機率高 施錦泉：愛讓戒菸的意志更強大

2019-05-28 13:41

531世界戒菸日 全民逗陣防菸害

2019-05-28 13:40

飲食健康排便正常 55歲女竟診斷出大腸癌第三期

2019-05-28 13:39

國道首個ROT服務區 統一超打造新意象

2019-05-28 13:33

16歲男學生骨瘤突消失 醫師：罕見

2019-05-28 13:29

重現霸王經典 最強小三呂后展野心

2019-05-28 13:16

影／國健署調查：藍領是菸害最大受害者

2019-05-28 12:41

74歲嬤肝癌無法動刀 化療栓塞加熱燒灼奏效

2019-05-28 12:38

小農加工場引討論 農糧署：母法通過後會制定操作指引

2019-05-28 12:34

歡慶台鐵132周年 鐵路節系列活動看這

2019-05-28 12:17
看更多

熱門文章

梅雨季第四道鋒面報到 16縣市發布大雨特報

2019-05-28 09:18

帶傘！今天鋒面通過 全台轉涼嚴防大雨

2019-05-28 04:29

花東民眾明天下午留意 沒做這事恐被罰15萬

2019-05-28 09:49

食道癌存活率居全癌症最差 醫師提醒遠離菸酒

2019-05-28 11:49

12星座「告白最佳時間點」大公開！牡羊中午12點告白必勝、雙魚愛凌晨3點

2019-05-27 23:43

地牛翻身！宜蘭規模4.1地震 宜花、台北、台中2級

2019-05-27 22:20

特徵不同的界面交會了 鄭明典：最強對流易在此發展

2019-05-28 07:43

每日星座運勢／金牛心態好事如人意 異性緣超級好

2019-05-28 00:00

鋒面往南移！9縣市大雨特報 屏東防豪雨

2019-05-28 15:19

不只IKEA！火鍋超市始祖「祥富水產」終於要到「新店」了

2019-05-28 15:27

飲食健康排便正常 55歲女竟診斷出大腸癌第三期

2019-05-28 13:39

計程車司機有福了 老舊計程車汰換也有補助

2019-05-27 20:41

感情中勿踩⋯男人最在意的「6大相處死穴」　跟別的男人比較會氣炸！

2019-05-27 21:19

3年砸18億！小黃汰舊換新補助定案 車齡逾12年優先

2019-05-27 20:05

【生活見聞】陳文榮／喜宴意外的感動

2019-05-28 06:00

吳德榮：今由北而南轉有雨 明仍有機會局部大雨

2019-05-28 07:34

「學習歷程檔案」政策轉彎？ 教育部回應了

2019-05-27 22:42

IG推麻糬控必嘗！新竹文青風「Yamada 山田麻糬製造所」人氣夯

2019-05-27 19:13

小黃汰舊換新補助 下月3日申請

2019-05-28 01:06

【心情點滴】黃珠玉／蚊子知我心

2019-05-28 06:00

防火車奧客請勿撥錯電話 台鐵：打客服專線才對

2019-05-27 18:55

【生活點滴】魏德瑜／早晨的公園

2019-05-28 06:00

辦公室有「媽寶型員工」嗎？ 心理師教你共處之道

2019-05-28 07:56

不堪成本上漲 嘉義伴手禮福義軒驚傳6月漲價

2019-05-28 14:24

衛福部統計： 台灣嬰兒死亡率超過日韓

2019-05-28 09:37

威力彩機動加碼首日摃龜 下期頭獎上看4.2億元

2019-05-27 23:12

腸病毒門急診上周首度破萬 這5縣已過縣市流行閾值

2019-05-28 14:09

吃抗生素別吞了就睡 服藥後最好站30分免得食道潰瘍

2019-05-28 15:26

君品酒店雲軒西餐廳6月起推吃到飽 還送活龍蝦2隻

2019-05-27 20:42

肺癌篩檢AI輔助系統全台率先引進 能判讀微小結節

2019-05-28 07:42

買冷氣用這7招！ 安全又省電

2019-05-28 06:03

環保減塑又省錢 上萬媽媽改給寶貝用布尿布

2019-05-28 16:15

經濟部國營事業徵才761人 月薪36K起

2019-05-28 13:06

肺部小結節可變癌症 奇美醫統計七成肺腺癌

2019-05-28 11:33

「富山冠軍碗粿」 全家便利商店5月29日開賣

2019-05-28 15:49

鋒面由北往南襲台 5縣市留意大雷雨

2019-05-28 11:15

16歲男學生骨瘤突消失 醫師：罕見

2019-05-28 13:29

肋眼、沙朗傻傻分不清 美國肉類出口協會發起正名運動

2019-05-28 09:56

威力彩第108042期開獎

2019-05-27 21:14

吃黑補黑救白髮？中醫：重點在補腎

2019-05-28 00:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top