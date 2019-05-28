今年新增全國第2例本土日本腦炎 個案仍在加護病房

2019-05-28 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市美濃區今天新增一例本土日本腦炎確定病例，個案為50多歲男性，居住於三民區。衛生局疾管處表示，個案近期無國外旅遊史及動物接觸史，疫苗接種史不詳，有糖尿病史，5月20日開始發燒，5月22日開始出現情緒不穩、說話不清楚等意識改變相關症狀，由家屬送至醫學中心醫院看診並收治住院，24日通報疑似日本腦炎，今天經疾病管制署研判為全國第二例本土日本腦炎確診個案。

高雄市疾管處代理處長潘炤穎表示，目前個案已退燒、意識清楚，仍在加護病房住院治療中。衛生單位接獲通報後立即進行相關疫情調查，居住地及工作地三民區所轄衛生所針對同住妻子1人及美濃區活動地3位接觸者，都已完成採檢送驗，目前皆無疑似症狀。

衛生單位疫情調查發現，個案主要活動地點以三民區住家及工作地為主，住家附近無豬舍及水稻田等高風險環境。但5月11日個案曾陪同老婆返回美濃區娘家，附近有水田，距離250公尺有1處畜牧場，距離3公里內有3處畜牧場。

衛生局今天在個案娘家住家附近多處水稻田，查獲三斑家蚊幼蟲，依個案潛伏期活動史研判感染地為美濃區。上午立即於美濃區公所召開日本腦炎前進指揮會議，會議決議請農業局儘速提供警戒範圍內母豬疫苗接種情形及養豬戶清冊，並加強督導個案活動地警戒範圍內4家畜牧場防蚊管理措施。

衛生局5月29日將進行美濃區水稻田三斑家蚊防疫措施公告，針對個案疑似感染地點警戒範圍內水稻田執行病媒調查，並於周邊畜牧場及高風險場域懸掛捕蚊燈進行日本腦炎病媒蚊密度監測作業。美濃區衛生所也加強適齡兒童之疫苗催種工作及相關社區衛教宣導，防止疫情蔓延擴散。