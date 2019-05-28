人文研究留學生少 政府推培育計畫

2019-05-28 18:12 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



「不用再在打工與研究之間煩惱了！」科技部28日啟動「人文及社會科學研究海外人才培育計畫」，補助博士與海外研究機構任職的兩類研究新血，讓他們專注於學術性專書或論文撰寫。英國愛丁堡大學健康與社會科學研究所學生陳律言現身分享，透過補助她得以全心投注於研究。

海外研究生減半

國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心主任莊裕澤指出，15年來我國人文社會領域留學人數從2003年222人降至2017年85人，減少60%，教研人才也出現斷層，將讓台灣在學術領域的地位越來越薄弱。因此與科技部共同執行人文及社會科學研究海外人才培育計畫，藉由支援研習經費，協助優秀的研究新血。

陳律言透露，透過科技部在英國招攬人才而發現這項計畫，在漫長的博士生涯中能獲得補助很幸運，她正在進行發燒的相關研究，藉由醫療人員對發燒的處置，探討行為模式的影響。

目前針對歐美地區

美國加州大學柏克萊分校法律學博士班李韶曼也表示，為了學術研究要自學不同領域的專業，如程式語言、統計分析，每天都感到挫折，同時還要煩惱學費，直到拿到科技部的獎學金時才放下大石。她盼能精進學術能量，未來在國際上為台灣發聲。

科技部的培育計畫共選出博士候選人10名及新進人員5名，為期一年的研習期間，可分別獲得研習經費新台幣90萬元、60萬元；新進人員另外可申請20萬元的學術專書出版費用。科技部人文及科學研究發展司司長鄭毓瑜表示，目前海外人才大多是針對歐美地區的留學生，未來若經費許可，也可能擴大至全球。

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