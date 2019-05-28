家樂福法國進口冷凍藍莓 輻射超標遭退運銷毀

2019-05-28 17:56 中央社 台北28日電



食藥署今天公布最新邊境查驗結果，家樂福從法國進口的「家福有機冷凍藍莓」驗出輻射物質「銫-137」超標，360包遭退運銷毀。毒物專家指出，銫-137恐增加人體罹患癌症風險。

如果身體暴露放射物質之前或同時，攝取足夠的非汙染區的蔬果，由於蔬果富含鉀離子，可減少身體對銫-137的吸收。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格產品名單，家福股份有限公司4月18日從法國進口的「家福有機冷凍藍莓」，檢出輻射物質「銫-137」186.1貝克/公斤，超過限量100貝克/公斤，360包、162公斤遭退運銷毀。

此外，許多台灣人愛吃的日本進口哈密瓜，也有2項驗出農藥超標，其中一家從日本高知縣進口的「鮮哈密瓜」，檢出農藥氟芬隆0.3 ppm，超過標準0.2 pmm，及不可使用的農藥克福隆0.14 ppm。

另一家同樣從日本高知縣進口一批「鮮蜜瓜」，檢出不可使用的農藥二福隆0.05 ppm，上述兩批共151.5公斤均遭退運銷毀。

食藥署北區管理中心科長廖姿婷受訪時表示，近年法國、奧地利的藍莓、野生藍莓產品時常驗出輻射物質超標，民國106年底至今就有9批在邊境被驗出違規，因此針對這類產品進行逐批查驗。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，銫-137在環境的半衰期長約30年，但在人體中只要70天輻射強度就減少一半，銫-137的性質如同鉀離子容易積存肌肉及內臟中，增加人體罹患癌症的風險。

顏宗海說，如果身體暴露放射物質之前或同時，攝取足夠的非汙染區的蔬果，由於蔬果富含鉀離子，可望減少身體對銫-137的吸收。