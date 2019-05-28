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「我們不能是朋友」首映 郭雪芙笑談糗事

2019-05-28 17:47台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

藝人郭雪芙、劉以豪、夏若妍、孫其君一身耀眼的出席電視劇「我們不能是朋友」28日的首映會！在首映會上，演員們笑談在排演過程中遭遇的趣事及糗事。郭雪芙說道，有次她某句台詞的表現方式一直不合導演需求，大家都覺得奇怪，後來發現原來她是半睡半醒，那句台詞是在下意識的情況說的。

「我們不能是朋友」改編自同名小說，內容描述郭雪芙原本已經有論及婚嫁的男友，卻在閨蜜拐騙下不小心參加一場聯誼活動，進而認識了劉以豪飾演的男主角，郭雪芙一直想逃離劉以豪的追求，卻又在不自覺中被他吸引。然而，在某次與男友看房子的過程中，郭雪芙發現原來劉以豪身邊也有一位交往10年的女友，4位男女間的愛恨情仇就此展開……

製作人黃琳容表示，這部作品以「選擇」作為主題，劇中角色需面對愛情、忠貞、逃避、面對等等問題的選擇，這也是現實生活中每個人都可能遇到、卻不願直視的問題。導演馮凱則說，劇中每個角色對情慾的表現，其實都展現出人們內心中醜陋卻又美麗的一面。而他在拍戲時常常開玩笑罵說演員不會演戲，但事實上就是他們精湛的演技，才讓這部作品如此受外界關注。

「『台詞不是這樣說的！』那時導演整個快抓狂了。」擔任主演的郭雪芙、劉以豪、夏若妍、孫其君等人分享拍戲時的糗事。當被主持人問到誰是最會NG的人時，每位演員都自指說他最會NG。郭雪芙笑著回憶道，有一次她在唸稿時，有一句台詞不管導演怎麼說，她都還是照原本不對的方式唸出來，後來大家發現，原來她已經不知不覺中睡著了，台詞是下意識說出來的，難怪一直不對。

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