向警消致敬 周華健、辛曉琪獻聲公益

2019-05-28 20:16 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



知名歌手周華健、辛曉琪演唱經典歌〈當愛已成往事〉，為將在6月舉辦的公益晚會拉開序幕！為了向警消人員致敬，晚會上周華健、辛曉琪、艾怡良、黃品源及陳健年等重量級歌手將齊聚一堂。有家人在警界服務的辛曉琪表示，警消人員為保護民眾而衝在事故第一線，希望透過此次晚會，用歌聲來撫慰這些辛苦的勇士們。

在28日的排練記者會上，周華健、辛曉琪及黃品源在排練室重溫各自的經典曲目，周華健及辛曉琪也特地為現場記者演唱了〈當愛已成往事〉，雖然因為麥克風而導致音量有些許不足，但仍不減兩人的風采，讓在場所有人彷彿又回到了過去聆聽演唱會的時光。

主辦單位點燈文化表示，晚會當天6月15日是警消節。多年來警消人力一直有不足現象，不只工作風險高、常需在險惡環境下工作，但為保護民眾，這些警消都置生死於度外。然而當警消人員在執勤中遭遇傷亡時，常因政府補助不足而造成遺憾，因此希望透過公益晚會，為這些辛苦的警消提供些許幫助。

曾數次在電影中扮演警察的周華健表示，他印象最深刻的警察是之前殉職後選擇器捐的國道警察王黃冠，因此他將在晚會上演唱〈朋友〉向王黃冠的大愛以及其他辛苦工作的警消們致敬。黃品源則是要對在高雄八一氣爆中重傷的消防員余泰運致敬，他表示大家常常忽略這些時刻在社會各處默默守護民眾的勇士，他希望能藉由晚會的機緣，代替民眾向這些勇士說聲謝謝。

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