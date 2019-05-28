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為家人貼心設想！Dyson Pure Cool Me ™ 帶來專屬個人的潔淨涼風

2019-05-28 16:36聯合報 記者黃筱晴╱報導

專為單人設計的Dyson Pure Cool Me ™ 個人空氣清淨風扇，能在濾...
專為單人設計的Dyson Pure Cool Me ™ 個人空氣清淨風扇，能在濾淨空氣同時吹送涼風，讓個人空間倍感乾淨舒適。 記者許正宏／攝影
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不論是工作、學習、吃飯、運動、睡眠還是娛樂，許多人一天當中有幾乎90%的時間都處於室內密閉空間，加上時序進入夏季、氣溫漸漸升高，空氣品質是否潔淨、室內氣流是否涼爽流通，大大影響了每個人生活環境舒適度。雖然許多現代家庭中已經擁有空氣清淨機隨時過濾室內空氣，但每個家人在家中主要的生活空間，如果能再依照個人喜好與需求加強吹送清淨涼風，肯定可以感到更舒適。

專為個人設計 空氣清淨同時吹送涼風
台灣受氣喘、過敏性鼻炎所困擾的人口相當多，但受到近年室內外空污問題都越來越嚴重影響，過敏症狀更容易被誘發，可能早晨起床就噴嚏連連，或是工作一整天想好好休息，卻因為髒空氣導致鼻水直流，精神肯定大受影響。若是家中有幼兒新成員，家中的空氣品質更是重要。而夏季悶熱氣候，氣溫屢創新高，孩子活動力強、不僅本身體溫通常比大人更高，也容易因為空氣不良而產生許多健康問題，更需要有涼風調節溫度。

Dyson在推出一系列具有氣流倍增技術的空氣清淨機與涼暖風扇之後，再創新推出了專為個人使用需求設計的「Dyson Pure Cool Me ™ 個人空氣清淨風扇」，除了運用全新的「核心氣流科技」，產生穩定吹送又潔淨的氣流，只要用手指上下滑動機器上的圓球表面，還可微調導引氣流吹送角度，精準針對個人集中吹送涼風，一機整合精準吹風、調節溫度、濾清空氣等多合一功能，小巧機身適合放置桌上、床頭，讓家中孩子使用也很合適，不佔空間輕鬆提供滿足個人需求的潔淨空氣與涼爽舒適環境。

用手指上下滑動圓球表面，可微調氣流吹送角度，涼爽空氣個人獨享。 記者許正宏／攝影
用手指上下滑動圓球表面，可微調氣流吹送角度，涼爽空氣個人獨享。 記者許正宏／攝影
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室內空污問題比室外空污更嚴重！Dyson Pure Cool Me ™的清淨涼風科技秘密
而Dyson Pure Cool Me ™ 小小的機身中到底有哪些先進科技，可以快速過濾室內空氣、吹出清淨涼風呢？Dyson的360度玻璃纖維HEPA濾網，全密封式鎖住有害汙染物，除了可以全方位快速濾淨空氣，更可過濾空氣中99.95%的超細懸浮微粒，如PM2.5、細菌、病毒、花粉、過敏原；活性碳濾網則可以捕捉異味氣體以及居家空氣中常出現的揮發性有機化合物VOC（如甲醛）。

具有360度全密封玻璃纖維HEPA濾網與活性碳濾網，捕捉小至PM0.1的超細懸浮...
具有360度全密封玻璃纖維HEPA濾網與活性碳濾網，捕捉小至PM0.1的超細懸浮微粒。 記者許正宏／攝影
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過濾好的乾淨空氣，則是透過的Dyson全新的Core Flow核心氣流科技，當兩道氣流噴射至凸型表面時，會聚集形成高壓核心並產生一個聚焦的氣流，利用此空氣力學現象，開創出可以完全精準針對個人集中吹送的氣流。若想要微調吹送角度，也只要用手指簡單滑動機器上的圓球表面即可上下微調，還有左右70度可順暢擺動的調整範圍。

貼心設計 強大過濾威力依舊保持靜音不干擾
Dyson Pure Cool Me ™ 雖然功能強大，但為了在個人空間中使用而設計，在靜音設計上也下了功夫，風扇底座裝有一層吸音泡綿，可以降低馬達所產生的聲音，即使離人體僅有20公分距離，所產生的音量與音質也不會感到干擾，不管是需要靜心工作，還是嬰幼兒睡眠時使用都很合適。另外，Dyson Pure Cool Me ™ 也配備智能光線感應系統，會主動偵測環境光源，並即時自動調暗甚至在全黑的環境下關閉LCD螢幕亮度，還可設定30分鐘至8小時的睡眠定時器自動關機，輕鬆一夜好眠。

Dyson Pure Cool Me ™ 超靜音，搭配智能光線感應系統與睡眠定時...
Dyson Pure Cool Me ™ 超靜音，搭配智能光線感應系統與睡眠定時器，完全不干擾日常作息。 記者許正宏／攝影
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目前官網共有3種顏色可供選擇，且黑銅色僅官網才有，立即瞭解更多：http://bit.ly/2WX38ir

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