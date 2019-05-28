環保減塑又省錢 上萬媽媽改給寶貝用布尿布

2019-05-28 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 黃昭勇 ╱即時報導



一天7片紙尿片，對環境有多大傷害？全台首個以推廣布尿布使用的協會－台灣布尿布育兒推廣協會28日指出，以小寶寶3歲左右戒尿布計算，全台0~3歲寶寶約58.3萬名，一天就製造了400萬件尿布垃圾，相當於155座台北101大樓的高度，一年下來，全台灣用掉14億片紙尿布，不僅對環境造成傷害，也傷了父母的荷包。

協會發起人蔣敏俐表示，一年前使用布尿布的媽媽們缺乏資訊，只能靠經驗交流，從10幾個人的社團，歷經一年的線上社群、全台推廣聚會，迅速成長到上萬人的使用者。看著越來越多家庭願意使用布尿布，更堅定協會成立的重要性。

事實上，現代布尿布設計不僅款式多元、價格實惠、外觀時尚，只要了解正確的使用與清潔方法，並不困難；同時兼具環保、時尚、節省育兒支出等多項益處。協會志工之一的梅子媽媽說，紙尿布為了吸水，裡面採用了聚丙烯酸鈉材質，不但難以分解，且因為尿布垃圾含水量高，焚化爐必須用較低溫先將水分蒸出，再提高溫度焚毀，但較低溫的處理過程，會產生戴奧辛，造成空氣危害。

梅子媽媽也指出，現代布尿布不但設計新穎，而且可以直接放入洗衣機清洗，相較於紙尿布環保，還可以降低寶寶小屁屁過敏，更適合推廣使用。

布尿布協會在今年世界地球日隔天進行「尿布使用習慣調查」，有效問卷達1502份。調查顯示，有近半數（49%）的使用者開始選擇「環保尿布」，其中包含可分解的拋棄式環保尿布、布尿布。而針對已經使用布尿布的家長詢問「想要嘗試使用布尿布的原因」，有高達65%因為「環保，減少尿布垃圾」，顯示台灣社會已經吹起尿布環保風。

另外有22%的布尿布使用者是因為「省錢」。蔣敏俐表示，一位寶寶從新生兒到三歲戒除尿布，平均使用7500片，以每片8元計算，父母光是尿布開銷就至少6萬元。然而布尿布的設計為成長型，一件就能從新生兒穿到三歲，平均購買18~24件就足夠2到3天替換，尿布開銷立刻縮減2/3，只要正確使用還能沿用到第二胎、第三胎，替父母荷包省很大。