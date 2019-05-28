總統府將開放 國際背包客入住

2019-05-28 17:43 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



總統府發言人林鶴明。聯合報資料照片 分享 facebook 總統府將開放國際背包客入住！總統府發言人林鶴明28日表示，「來去總統府住一晚」將成為全球首創的活動，記者會現場也首次播映由總統蔡英文親自拍攝的前導影片。文化總會副秘書長李厚慶指出，活動預計8月前會公布活動辦法細節，目前規劃每周僅接客1組。

推廣台灣友善文化

據全球最大旅外人士網站《InterNations》2016年調查，針對全球191國進行生活品質、財務狀況及家庭生活等指標進行評鑑，台灣已成為全球旅外人士中最友善的國家，而在2019年《Expat Insider》針對全球旅客的調查中，台灣也高居最友善國家第2名。

李厚慶表示，希望把台灣的好帶到世界各地，去年將台灣美食帶到日本東京，看到有日本民眾為了一碗滷肉飯排隊超過1小時，顯示外國人對台灣的風土民情非常有興趣，這也讓台灣人為自身的文化感到驕傲。他指出，8月前會公布活動辦法細節，預計1周接客1組，期盼與外交部及觀光局合作，將台灣推向全世界。

觀光局表示，觀光本身應是感性的產業，透過到總統府住一晚，更有機會讓外國旅客了解台灣。此外，本次由總統親自擔任宣傳影片的主角，直接以國家的高度宣傳台灣，有別於一般砸大錢邀請知名藝人跨界拍攝，也希望藉此讓外國朋友感受台灣的真、善、美。

感受台灣人情味

「旅行是能讓人放慢步調、體驗生活的方式。」宣傳大使謝昕璇表示，很多背包客喜歡分享彼此自己國家的故事，而台灣有很多讓外國人驚豔的人事物，舉凡交通便利、治安良好及自然的觀光資源，都會令他們嘖嘖稱奇。

謝昕璇說，希望能邀請背包客感受台灣的人情味，「來去總統府住一晚」是全世界第一個國家開放外國遊客申請入住，住房中也將有台灣不同世代的文化擺設，並一舉了解總統府這座百年建築，她也笑說，「希望我可以是第一個房客！」

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