尿床不是長大就會好 正確習慣防漏尿

2019-05-28 16:04 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



不是長大就不會尿床！亞太兒童泌尿醫學會理事長楊緒棣28日表示，如果小孩6歲以上、每個月仍夜間尿床2次以上、症狀持續3個月（623）的話，就要及早至泌尿科接受治療。他也呼籲民眾，不要讓小孩睡前2小時喝超過200毫升的水，如果有尿床現象也要陪伴孩子克服，不要讓他們因尿床尷尬。

楊緒棣表示，尿床並不是長大就會好，如果小時候有尿床不去看醫生的話，長大反而更難改善。而且尿床造成的不只是身體的困擾，對小孩學習、家長工作也會有很大的影響，小孩子如果長大還尿床會讓他在同儕中顯得尷尬，也會影響心理跟學習效能，研究也證實改善尿床有助於小朋友功課變好。

從排尿習慣改善尿床

他提到，尿床主要的成因與膀胱大小、喝太多水及大腦神經刺激有關，如果有長時間尿床習慣，可以透過排尿日記，觀察尿床的頻率跟多寡，並透過生活型態的改變進行治療，例如養成睡前要尿尿、少喝水（睡前少於200毫升）、定時排尿、晚餐不要吃太鹹等習慣，不會一開始就要吃藥治療。

他也提醒家長，小孩排尿時，可以在大人馬桶前加椅子，讓小孩不會在尿尿時，怕掉進馬桶硬撐，保持姿勢放鬆、腰挺直的正確尿尿姿勢，可以有效降低膀胱壓力，並避免加劇小孩身體學習排尿時尿床的機率。

跟小孩一起解決問題

林口長庚醫院泌尿科主任王大民提到，如果尿床過於嚴重到623的情況時，須及早到兒童泌尿科或腎臟科就醫，可以透過口服藥物進行治療。他同時提醒，家長不要怪小孩尿床，要跟孩子一起改善尿床問題，給小孩子更多信心，尿床問題就可更快解決。

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