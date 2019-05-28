稅月不「薪」苦！ 博客來曬書節 10萬種書籍1折起

2019-05-28 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



稅月不「薪」苦，博客來網路書店推出「2019曬書節」，逾10萬種書籍，包括中、外文圖書、雜誌、電子書全面1折起。

報稅季荷包瞬間縮水，博客來表示。為了讓讀者盡情享受購書樂趣，即日起至7月28日，推出上半年度最優惠書展活動「2019曬書節」、「外文童書遊園會」主題活動，集結生活休閒、商業理財、旅遊飲食、童書繪本、語言學習、專業考試用書等20大類別，囊括繁體書、簡體書、外文書、雜誌、電子書等語系數量超過10萬種，全面1折起。

博客來另外規畫3本199元到699元特價書區，平均單冊特價最低不到70元。此外，旅遊類電子書更下殺只要9元起，閱讀旅程即刻開展，博客來透過全年最大圖書優惠活動及最齊全的品項書目，滿足全客層的閱讀需求。

博客來觀察，往年「曬書節」最受歡迎的書籍類型依序為料理食譜、童書、工具用書。食譜書通常全彩印刷製作精美，甚至買書還送可愛模具，CP值超高，因此每年展期都成為讀者搶購的重點；工具書價格往往較高、市面上也不常有促銷優惠，讀者多半利用書展期間搶購，藉此增進職場工作力、語言力。

博客來表示，今年曬書節有超過3000種童書參展，集結知名童書出版社品牌如小魯文化、三采、維京、風車等超過20家，，逾500種幼兒教具、遊戲書，1,000種繪本。活動同期，線上還有「外文童書園遊會」，超過千種經典外文童書加入折扣。