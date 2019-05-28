吃抗生素別吞了就睡！服藥後最好站30分免得食道潰瘍

2019-05-28 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



服用抗生素千萬別吞了就睡，當心抗生素黏在食道上，侵蝕你的食道黏膜。食藥署闢謠專區今說明，服用四環黴素等抗生素，最好服用後，站立30分鐘左右，好讓抗生素能抵達腸胃道，避免停留在食道，抗生素屬於酸性，若是服藥後立刻躺平，抗生素可能會黏在食道，當膠囊的膜衣錠融解後，就會造成侵蝕食道。

林口長庚副院長、林口長庚肝膽胃腸科系主治醫師簡榮南說，服用四環黴素造成食道潰瘍，多發生在年輕人身上，特別是因青春痘問題求診的年輕人；四環黴素或是四環黴素的衍生物，都屬於具有侵蝕性的藥物，服藥後馬上睡覺，藥物尚未抵達腸胃道，就可能卡在食道上，藥物隨時間遞增融解，進而侵蝕食道。

簡榮南說，藥品從服用到完全崩解吸收，大約要30分鐘，食道僅是食物的通道，要吸收藥物得到腸胃道才有效果。四環黴素造成的食道潰瘍，臨床上很常會被誤以為是食道癌，潰瘍邊緣不整齊，且相當整齊，與食道癌有些類似，若是醫師疏忽沒有詢問病史，恐怕就會誤診為食道癌。

簡榮南說，四環黴素造成食道的傷害較為具體，但服用其他種類的藥物時，也不建議吞了馬上睡，同樣也是建議，服藥後，等候約30分鐘再入睡，服藥時，採取站姿，幫助藥物能順利抵達腸胃道，也同時建議服藥時要有充分的水量，才能幫助藥品一路抵達腸胃道。