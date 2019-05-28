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專訪／王金平：台灣有2大危機 我當總統才能解決

吃抗生素別吞了就睡！服藥後最好站30分免得食道潰瘍

2019-05-28 15:26聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

服用抗生素千萬別吞了就睡，當心抗生素黏在食道上，侵蝕你的食道黏膜。食藥署闢謠專區今說明，服用四環黴素等抗生素，最好服用後，站立30分鐘左右，好讓抗生素能抵達腸胃道，避免停留在食道，抗生素屬於酸性，若是服藥後立刻躺平，抗生素可能會黏在食道，當膠囊的膜衣錠融解後，就會造成侵蝕食道。

林口長庚副院長、林口長庚肝膽胃腸科系主治醫師簡榮南說，服用四環黴素造成食道潰瘍，多發生在年輕人身上，特別是因青春痘問題求診的年輕人；四環黴素或是四環黴素的衍生物，都屬於具有侵蝕性的藥物，服藥後馬上睡覺，藥物尚未抵達腸胃道，就可能卡在食道上，藥物隨時間遞增融解，進而侵蝕食道。

簡榮南說，藥品從服用到完全崩解吸收，大約要30分鐘，食道僅是食物的通道，要吸收藥物得到腸胃道才有效果。四環黴素造成的食道潰瘍，臨床上很常會被誤以為是食道癌，潰瘍邊緣不整齊，且相當整齊，與食道癌有些類似，若是醫師疏忽沒有詢問病史，恐怕就會誤診為食道癌。

簡榮南說，四環黴素造成食道的傷害較為具體，但服用其他種類的藥物時，也不建議吞了馬上睡，同樣也是建議，服藥後，等候約30分鐘再入睡，服藥時，採取站姿，幫助藥物能順利抵達腸胃道，也同時建議服藥時要有充分的水量，才能幫助藥品一路抵達腸胃道。

除了四環黴素以外，有些特定藥品，如雙磷酸鹽類，更要求患者服用後需保持上半身直立超過30分鐘。至於有些特殊劑型的藥品，如舌下錠的硝化甘油，則非以吞服的方式，且使用後可能會發生暈眩，因此建議患者以坐姿服藥，避免因暈眩而跌倒，造成頭部、頸部創傷。建議民眾在服用藥品前，應注意藥袋或仿單上的資訊，並遵照指示服藥，如對藥品使用不清楚，應該主動詢問藥師，尋求正確的服藥資訊。

服用抗生素千萬別吞了就睡，當心食道潰瘍。圖／123RF
服用抗生素千萬別吞了就睡，當心食道潰瘍。圖／123RF
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抗生素食道癌患者
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