「國家地理雜誌」經典黃框 限時框住最美竹市

2019-05-28 17:41 文／ 新竹市政府



圖／新竹市政府 提供 分享 facebook

國家地理雜誌「經典黃框」快閃新竹漁港120小時！繼微笑水岸，新竹漁人碼頭、新竹左岸、17公里海岸線等成為全國知名景點，近日傳來好消息，新竹左岸讓荒地變綠地，獲頒全國水環境大賞中的「水漾景觀獎」。國際媒體《國家地理雜誌》看準竹市水環境，於新竹漁港舉辦「2019國家地理世界海洋日路跑」，黃框LOGO大型裝置藝術今天起也將現身魚鱗天梯旁，限時120個小時，邀請民眾前來與魚鱗天梯「同框」，一起化身雜誌封面人物。

新竹市政府近年來積極完善竹市水環境，其中整建長10公里的頭前溪高灘地「新竹左岸」是三大亮點之一，更獲經濟部水利署肯定，竹市從全國十多個縣市中脫穎而出，獲頒2019全國水環境大賞的「水漾景觀獎」，是非六都中唯一獲此殊榮的城市。

無論是左岸棒球場、滑板公園、舊港草原皆於近年完工，讓頭前溪畔從雜草叢生、垃圾堆置的的河邊荒地，變身成適合全年齡層的多功能運動水岸廊帶，代表專家學者對於新竹市水環境建設成果的高度肯定。

圖／新竹市政府 提供 分享 facebook

而《國家地理雜誌》看準竹市優美水岸，與竹市府合作，將品牌經典標誌「國家地理雜誌經典」進駐新竹漁港魚鱗天梯。新竹市政府產發處指出，黃框將於5月28日起至6月1日間在漁港展出，設置位置正好｢框住｣絕美消波塊魚鱗天梯，與草地、水岸與天空等自然美景融合，成為「新竹限定」最美的雜誌封面，邀請民眾於限時120小時內跟魚鱗天梯打卡同框，拍出你專屬的雜誌封面照！

除此之外，本周日6月2日，《國家地理雜誌》亦將於新竹漁港舉辦「世界海洋日路跑活動」，邀請大眾親近海洋、了解海洋生物，透過路跑活動認識瀕臨絕種的海洋生物－曲紋唇魚，進而化為實際行動共同保護海洋；當天路跑沿途將深入南寮漁港、17 公里海岸線、金城湖賞鳥區與港南運河等新竹海岸線秘境，邀請民眾一同走進生態、深度體驗微笑水岸的魅力。

新竹市政府與《國家地理雜誌》環境保護理念與產業資源永續相契合，藉由路跑活動共同宣傳新竹漁港觀光，國家地理雜誌黃框自5月28日起至6月1日，將設置在魚鱗天梯旁讓大家拍照打卡，6月2日將移至新港二路旁路跑會場，歡迎跑者與民眾一同前來深入新竹水岸之美。