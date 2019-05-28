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專訪／王金平：台灣有2大危機 我當總統才能解決

老人也易吞 柳營奇美醫院營養科教做果凍粽

2019-05-28 14:33聯合報 記者謝進盛╱即時報導

端午節將至，針對失智長輩需求，台南柳營奇美醫院推出果凍粽。柳營奇美醫院營養師徐莉涵說，失智者常因食物含在口中不會吞下去、牙口不好不易咀嚼或吃東西容易嗆到，特別在晚期會有吞嚥困難問題，應避免糯米等黏性強且不易咀嚼食材。

她建議，對於吞嚥困難的人可利用現成粽子搭配「食物輔助調整劑」改變糯米的黏性。以市售現成的粽子為例，加入與粽子等重的水量與總重約2%「食物輔助調整劑」，一同放進果汁機攪打均勻後，放入平底鍋加熱至80度以上達到膠化，再置入模具中待降溫後即可塑型成為果凍粽來食用。

「每餐吃粽子應以一顆為限，選擇養生粽為佳。」柳奇說，傳統粽子多為高熱量、高膽固醇、高油脂、高鹽，一顆大約400至600卡（約1碗飯、2兩肉）接近成年人一餐的熱量，徐莉涵建議為，可再搭配1份燙青菜、蔬菜湯或自備消脹氣的飲品。

徐莉涵也示範「酸甜旺來尬銀耳（露）」飲品作法（一人份），乾燥白木耳10克、鳳梨20克、蘋果10克、枸杞少許、冰糖適量。1.先將乾燥白木耳浸泡約5分鐘。2.再將白木耳、鳳梨丁、枸杞加入蓋過食材的水量放入電鍋中，外鍋倒入一杯水。3.待電鍋跳起後，加入冰糖調味。4.裝杯後加入蘋果丁即可飲用。另外，咀嚼困難者，成品可放入果汁機攪打避免嗆食，患有血糖者，可將冰糖改為代糖或不加糖熬煮。

端午節將屆 ，柳營奇美醫院營養科推出好吞嚥的果凍粽。記者謝進盛／攝影
端午節將屆 ，柳營奇美醫院營養科推出好吞嚥的果凍粽。記者謝進盛／攝影
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端午節將屆， 柳營奇美醫院營養科推出好吞嚥的果凍粽。記者謝進盛／攝影
端午節將屆， 柳營奇美醫院營養科推出好吞嚥的果凍粽。記者謝進盛／攝影
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粽子果汁失智
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