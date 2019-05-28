老人也易吞 柳營奇美醫院營養科教做果凍粽

2019-05-28 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



端午節將至，針對失智長輩需求，台南柳營奇美醫院推出果凍粽。柳營奇美醫院營養師徐莉涵說，失智者常因食物含在口中不會吞下去、牙口不好不易咀嚼或吃東西容易嗆到，特別在晚期會有吞嚥困難問題，應避免糯米等黏性強且不易咀嚼食材。

她建議，對於吞嚥困難的人可利用現成粽子搭配「食物輔助調整劑」改變糯米的黏性。以市售現成的粽子為例，加入與粽子等重的水量與總重約2%「食物輔助調整劑」，一同放進果汁機攪打均勻後，放入平底鍋加熱至80度以上達到膠化，再置入模具中待降溫後即可塑型成為果凍粽來食用。

「每餐吃粽子應以一顆為限，選擇養生粽為佳。」柳奇說，傳統粽子多為高熱量、高膽固醇、高油脂、高鹽，一顆大約400至600卡（約1碗飯、2兩肉）接近成年人一餐的熱量，徐莉涵建議為，可再搭配1份燙青菜、蔬菜湯或自備消脹氣的飲品。