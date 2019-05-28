吃藥傷腎？ 不聽醫囑服藥才是真傷腎

2019-05-28 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



吃藥會傷腎？根據國健署及健保署的資訊顯示，造成腎功能損傷的主因不是「服藥」，而是不遵照醫囑「不當服藥」，還有慢性病以及自體免疫疾病等原因。藥害救濟基金會提醒預防腎病，用藥一定要配合醫囑，且採取五不原則，不聽、不信、不買、不吃、不要，以確保藥效及健康。

高雄一名罹患高血壓的吳姓男子，就醫後長期使用降血壓藥，前陣子工作造成右手臂疼痛不適，自行購買止痛藥。沒想到吃了之後，出現頭暈、疲倦等問題，一驗血才發現腎功能變差，他一度想怪罪吃藥造成腎病，幸藥師及時發現，是非類固醇性消炎止痛藥與降血壓藥物併用才影響腎功能。

藥害救濟基金會提醒，慢性病患者或是必須長期服用固定藥物的患者，若是身體出現不適，千萬不要隨意購買藥物自行服用，應該要找醫藥人員協助，好排除藥物交互作用的風險。

國內老年人口與三高患者人數日益增加，也使罹患慢性腎臟病的風險也持續增加。藥害救濟基金會提醒，三高慢性疾病本身就容易併發腎臟機能相關病變，如糖尿病患者可能因血糖過高容易引起血管病變，影響腎臟血流量，進而損害腎功能。

高血壓患者則因血壓過高，會影響腎臟排泄廢物及平衡水分的功能；高血脂症因血脂肪過高，日積月累可能造成動脈粥狀硬化，使血管慢性發炎，增加慢性腎臟病發生之機會。

老年人因年齡漸長、腎功能逐漸降低，若又同時罹患慢性疾病而需要長期服藥，須注意除了定期檢查肝、腎功能外，若有其他身體症狀或服用其他藥物，就醫的時候一定要主動告知醫生或醫藥專業人員，才能降低合併使用藥物對腎臟的傷害。