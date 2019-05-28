植入鑲嵌型變異的胚胎 婦順利生產嬰兒正常

2019-05-28 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹一名42歲陳姓婦人婚後嘗試自然懷孕2年多，卻遲遲沒有消息， 檢查後發現除了她已屬高齡且有子宮肌瘤，先生的精蟲形態及活動力也是一大問題，後來嘗試做了第三代試管，共篩查出4顆胚胎，無奈報告結果顯示4顆胚胎完全異常，在不輕易放棄任何一顆胚胎的原則下， 經由充分遺傳諮詢討論後，醫院決定植入一顆鑲嵌型變異的胚胎，後來順利懷孕，且檢驗胎兒染色體也是正常的，最終順利生產。

艾微芙國際生殖醫學中心機構主持人、醫師楊文瑞指出，其實造成男性不孕的原因很多，其中精蟲數量少、型態不良、活動力差尤其常見，現代人 除了壓力大以外，高度工業化的環境亦潛藏許多危機。

根據2017年國健署報告顯示，人工生殖治療個案不孕之原因可能是先天、後天或外在環境所導致，不孕原因除了卵巢因素占 28.7%占，男性因素 也占了 12.2%，位居不孕症原因第三位。