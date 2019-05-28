植入鑲嵌型變異的胚胎 婦順利生產嬰兒正常
新竹一名42歲陳姓婦人婚後嘗試自然懷孕2年多，卻遲遲沒有消息， 檢查後發現除了她已屬高齡且有子宮肌瘤，先生的精蟲形態及活動力也是一大問題，後來嘗試做了第三代試管，共篩查出4顆胚胎，無奈報告結果顯示4顆胚胎完全異常，在不輕易放棄任何一顆胚胎的原則下， 經由充分遺傳諮詢討論後，醫院決定植入一顆鑲嵌型變異的胚胎，後來順利懷孕，且檢驗胎兒染色體也是正常的，最終順利生產。
艾微芙國際生殖醫學中心機構主持人、醫師楊文瑞指出，其實造成男性不孕的原因很多，其中精蟲數量少、型態不良、活動力差尤其常見，現代人 除了壓力大以外，高度工業化的環境亦潛藏許多危機。
根據2017年國健署報告顯示，人工生殖治療個案不孕之原因可能是先天、後天或外在環境所導致，不孕原因除了卵巢因素占 28.7%占，男性因素 也占了 12.2%，位居不孕症原因第三位。
楊文瑞說，這次根據近年刊登在美國生殖醫學會文獻(Fertility and Sterility)研究顯示，低度鑲嵌(小於 50%異常)與高度鑲嵌(大於 50%異常)的 胚胎，植入後的著床率為 48.9% vs. 24.2%、臨床懷孕率為 40.9% vs. 15.2%、 活產率為 42.2% vs. 15.2%。他說，由此可見低度鑲嵌的胚胎無論是植入後的著床率、臨床懷孕率或是活產率與正常染色體的胚胎是差不多的，透過此個案可以知道染色體異常的胚胎也有機會產下健康的孩子。
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