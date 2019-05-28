軀幹型痘痘發炎又大又痛！醫：皮膚常保清爽最重要

2019-05-28 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



你有難纏的軀幹型痘痘嗎？皮膚科醫師表示，軀幹型痘痘因常被衣物悶住，若出汗沒有擦乾，痘痘容易消了又長，治療恐需花上2到3個月的時間。倘若長在腋下、會陰部或肛門，不只尷尬，也會因肢體摩擦而疼痛。建議除了用藥治療，也要常保皮膚清爽乾淨，才能減少痘痘形成。

開業皮膚科醫師趙昭明說，當皮脂腺分泌旺盛就可能有痘痘形成。而軀幹型痘痘常見於軀幹前胸、後背或屁股，除了皮脂腺分泌旺盛，因軀幹平常被衣物悶住不透氣，金黃色葡萄球菌等細菌或黴菌滋生，會產生又大又痛的痘痘。

軀幹型痘痘最麻煩的是長在腋下、會陰部或肛門，有些女性的痘痘還會長在陰唇外，走路時痘痘會和褲子摩擦，又疼痛又尷尬。甚至有人的痘痘長在屁股上，當痘痘深度發炎時，坐也不是、躺也不是，非常痛苦。

而悶熱的夏天更是軀幹型痘痘的發炎季節。趙昭明解釋，當皮膚汗液多，濕了又乾、乾了又濕，細菌或黴菌更容易大量滋生，當皮膚毛孔沒有清潔乾淨，痘痘就容易發炎且很大顆，又稱作疔仔，容易有色素沉澱及痘疤，應盡早治療。

但趙昭明指出，造成軀幹型痘痘的菌種複雜，治療比臉部青春痘難纏，通常要花上2到3個月。治療前要先確認痘痘成因是來自細菌、黴菌或痤瘡桿菌，才得以對症下藥。若發炎太嚴重，還需要引流，再使用消炎消腫的藥物。