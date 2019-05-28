怕洗腎「什麼都不敢吃」 8旬爺瘦成皮包骨

2019-05-28 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



擔心後半輩子都得「洗腎」，80多歲的阿邦爺爺（化名），被診斷慢性腎臟病，需靠低蛋白飲食才能減緩對腎臟的負擔，爺爺返家後因對低蛋白飲食一知半解，最後乾脆什麼都不吃，3個月內就瘦了5到6公斤，整個人變瘦巴巴，體力也不佳。台大醫院腎臟內科主治醫師姜至剛說，臨床上大概只有三分之一的腎友能妥善掌握低蛋白飲食。

隨著人口老化等因素，台灣患有慢性腎臟病的患者，約有200多萬人，腎病早已成為台灣的新國病。姜至剛表示，近年研究已明確指出，低蛋白飲食與腎臟病之間的關係，腎臟是負責清除蛋白質的代謝物，因此慢性腎臟病的患者，若是持續採高蛋白飲食，會造成腎臟的負擔，會使病情惡化，最後就得走上「洗腎」一途。

雙和醫院院長吳麥斯說，低蛋白飲食對於醫療人員而言，很容易理解，但對於一般民眾來說，簡直是「無字天書」，許多詞句都很抽象，光是低蛋白三字就難以讓患者理解，許多腎友擔心病情惡化，乾脆選擇「什麼都不吃」，好趨吉避凶，卻使每日攝取熱量不足，連一般行動的能力都有困難。

根據臨床經驗與調查，有15％的腎友有「營養不良」問題，姜至剛說，該現象被稱為「蛋白質熱量耗損」（Protein-energywasting，PEW），一旦出現該現象，隨之而來的是腎病控制不良，還會伴隨肌少症，容易跌倒、嗆傷，進而必須住院，體力不佳的狀況下，難以恢復，恐怕一輩子都得在病床上接受他人照顧。

為了防堵腎友營養不良的問題發生，腎臟病防治基金會與台灣食品安全促進協會，整理一周三餐的飲食，還包含甜點，出版於「毒道之處：低蛋白飲食全攻略」；姜至剛說，食譜中有超過300種的搭配方式，直接幫助腎友，用更具體的方法，採低蛋白飲食，且書籍中還附贈影片，只要掃QRcode就能直接跟著影片製作料理，像是蘿蔔糕煎蛋、地瓜圓甜湯等，都是低蛋白飲食的選擇。