男大生突右眼失明 竟是偏頭痛惹禍

2019-05-28 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



一名23歲男大生在期末考前突然偏頭痛發作，伴隨右側單眼視力喪失，一塊灰白色模糊區塊由右眼中央視覺區逐漸擴大到整個視野，害他差點放棄考試，但休息一下又恢復視力。就醫檢查後診斷是血管異常收縮導致視神經短暫缺血的「視網膜型偏頭痛」。

另有一名39歲女性，近期右眼或左眼輪流發作短暫視力喪失，灰色模糊區塊由單眼周邊視覺區向中央逐漸蔓延，平均皆在30至60分鐘後恢復。收治患者的書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓說，2名患者皆是視網膜型偏頭痛惹禍，經阿斯匹林、乙型阻斷劑 、抗癲癇藥物等治療後，已控制良好，幾乎不再發作。提醒偏頭痛族單側失明更要小心，若是視網膜型偏頭痛未妥善治療，有近半數患者恐永久失明。

「視網膜型偏頭痛」發生率約兩千分之一，女性多於男性且好發於15至40歲族群，主要因體內分泌血清素導致眼動脈血管異常收縮造成，病人多有偏頭痛經驗或家族史，發作時常合併同側太陽穴搏動性頭痛。

黃啟訓指出，約十分之一患者在發作前會看見鋸齒形的閃爍光芒、明亮的點或閃光，或有隧道狀視覺障礙等預兆，都是兩眼同時發作，影響相對較小；極少數人僅單眼視力喪失，無偏頭痛。研究顯示，若有類似症狀但未接受治療，有43%機率造成永久失明。