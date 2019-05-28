腸病毒門急診上周首度破萬 這5縣已過縣市流行閾值

2019-05-28 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



民眾注意，腸病毒持續升溫。衛福部疾病管制署今公布新增1例腸病毒感染併發重症病例，為北部2歲男童，5月上旬出現發燒、食慾不佳、嘔吐等症狀，確診為腸病毒71型感染併發重症，所幸經治療後男童症狀已改善。

據疾管署今發布監測資料顯示，上周腸病毒門急診人次今年首度破萬，計10025人次，較上週增加16.8%，已接近流行閾值（10500人次），其中宜蘭、苗栗、花蓮、台東、屏東縣已超過縣市流行閾值。今年目前共已累計12例腸病毒併發重症病例，分別為腸病毒71型6例、腸病毒D68型2例、克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型及伊科病毒11型各1例。

疾管署副署長莊人祥表示，腸病毒71型引起的重症病程變化快速，5歲以下嬰幼兒為高危險群。常見初期症狀包括39℃以上高燒超過3天，手、腳及口腔黏膜出現針頭大小紅點的疹子或水泡等。

而在病情變化上，易有嗜睡、意識模糊、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆，若未及時治療，易引發腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫等重症。如該2歲男童到院時即出現上述情形，以及肌抽搐、雙腳站不穩需攙扶，經治療後症狀改善已出院。