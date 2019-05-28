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腸病毒門急診上周首度破萬 這5縣已過縣市流行閾值

2019-05-28 14:09聯合報 記者簡浩正╱即時報導

民眾注意，腸病毒持續升溫。衛福部疾病管制署今公布新增1例腸病毒感染併發重症病例，為北部2歲男童，5月上旬出現發燒、食慾不佳、嘔吐等症狀，確診為腸病毒71型感染併發重症，所幸經治療後男童症狀已改善。

據疾管署今發布監測資料顯示，上周腸病毒門急診人次今年首度破萬，計10025人次，較上週增加16.8%，已接近流行閾值（10500人次），其中宜蘭、苗栗、花蓮、台東、屏東縣已超過縣市流行閾值。今年目前共已累計12例腸病毒併發重症病例，分別為腸病毒71型6例、腸病毒D68型2例、克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型及伊科病毒11型各1例。

疾管署副署長莊人祥表示，腸病毒71型引起的重症病程變化快速，5歲以下嬰幼兒為高危險群。常見初期症狀包括39℃以上高燒超過3天，手、腳及口腔黏膜出現針頭大小紅點的疹子或水泡等。

而在病情變化上，易有嗜睡、意識模糊、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆，若未及時治療，易引發腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫等重症。如該2歲男童到院時即出現上述情形，以及肌抽搐、雙腳站不穩需攙扶，經治療後症狀改善已出院。

莊人祥呼籲，鄰近國家包含中國、香港、韓國及新加坡疫情均上升，而中國處高峰期，香港及韓國病例數也高於近2年同期，民眾若有出國計畫並攜帶幼兒時須留意衛生；另外，並落實手部衛生及做好居家環境清潔，一旦發現幼童有腸病毒重症前兆病徵應儘速送醫，以降低重症發生。

疾管署副署長莊人祥表示，腸病毒71型引起的重症病程變化快速，5歲以下嬰幼兒為高危...
疾管署副署長莊人祥表示，腸病毒71型引起的重症病程變化快速，5歲以下嬰幼兒為高危險群。記者簡浩正／攝影
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腸病毒發燒
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