民眾提開放加熱式菸品成案 國健署：5月底開會討論

2019-05-28 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



吸菸對身體百害無一利，新興的電子煙、加熱式菸品也是一樣，都會對人體健康造成危害。日前有民眾在國發會公共政策網路參與平台提案，建議開放加熱式菸品，並納入健康福利捐的課徵範圍，至18日止已獲5088人附議，正式成案。

衛福部國民健康署菸害防制組組長羅素英，今天中午受訪時表示，預計本月底前召開會議，並邀請提議者列席說明參與討論；但基於保護兒少立場，國健署傾向不開放加熱式菸品進口台灣。

羅素英說，據國際資料顯示，加熱式菸品恐增加青少年吸菸率。為保護兒少避免菸害，國健署未來擬將加熱式菸品、電子煙一併納入「菸害防制法」修正草案，禁止其輸入、販賣，目前與立委交換意見中，期透過委員等跨部會動員修訂。

而針對民眾在國發會平台提案，羅素英表示目前正搜集相關實證、國際作法，月底前將召開會議，並邀請提議者列席說明參與討論；並根據公共政策網路參與實施要點，會於7月18日前做出回應。

董氏基金會執行長姚思遠表示，加熱式菸品因屬新興產品，政府還在修訂法規中，目前為管制空窗期，呼籲政府應加速修訂菸防法，以免青少年濫用。

有民眾在國家發展委員會公共政策網路參與平台提案，建議國內合法開放加熱式菸品，並納入健康福利捐的課徵範圍。主張日、韓、馬來西亞等國家均已開放進口，並納入菸品管理，2018年止也有43個國家銷售。

提案者表示，台灣走私加熱式菸品猖獗，透過國外非法攜入，台北關無法可管只能暫扣；而與香菸相比，加熱式菸品所含的有害物質較少，對空氣品質也比較沒有負面影響，應可開放銷售。此提案4月29日進入附議，至5月18日止已獲5088人附議，正式成案。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康