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婚紗攝影糾紛多 新版婚攝定型化契約出爐

2019-05-28 13:47聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

6月是結婚旺季，台灣是婚紗攝影王國，但婚紗攝影收費名目繁多，常讓新人頭大。消保處今天發新聞稿指出，行政院核定「婚紗攝影服務定型化契約應記載及不得記載事項」，規範業者收取之定金不得超過契約總金額20%；禮服押金不得超過契約總金額10%；經消費者指定之攝影師或造型師，業者不得任意更換等，提供消費者拍攝婚紗更完善之保障。

消保處簡任秘書陳星宏指出，台灣婚紗攝影糾紛不少。消保處收到的婚紗消費糾紛，去年5月28日迄今共有 158件，平均一年有10多件。經濟部於1999年公告「婚紗攝影(禮服租售及拍照)契約範本」作為行業行政指導，2015年消保法有重大修正，許多定型化契約也為之調整。

此一契約明訂婚紗攝影契約審閱期間至少三日。陳星宏表示，實務上常見消費者於未清楚瞭解契約內容之情形下，因促銷話術當場簽約而反悔之案例，為預防消費糾紛，爰明訂契約審閱期間。

陳星宏表示，坊間常見婚紗業者一口氣收足所有費用。但婚紗攝影服務契約訂立後，通常需經過一段期間方能完成全部之服務，為平衡雙方當事人之權益，明訂業者各階段收款上限如下:

(一) 業者若有收取定金，其不得逾契約總金額20%。

(二) 定金及選定禮服或擇定拍攝日期所收取金額之累計，不得逾契約總金額50%。

(三) 定金、選定禮服及拍攝所收取金額之累計，不得逾契約總金額60%。

(四) 定金、選定禮服、拍攝及選定樣片所收取金額之累計，不得逾契約總金額80%。

(五) 業者若有收取禮服押金，其不得逾契約總金額10%。

他指出，業者常向新人收取高額的禮服訂金，但此一禮服的定價卻往往是機密。因此，此一定型化契約特別載明，禮服押金不得超過契約總金額10%。

婚紗外拍是婚紗攝影主要糾紛之一。陳星宏表示，婚紗攝影多半需要外景拍攝，但因天氣變化造成無法順利拍攝，妝髮費用處理總引爆糾紛。契約明定，因外景拍攝之天候與雙方約定不符致無法完成拍攝時，得由雙方約定另擇期拍攝或以其他拍攝方式替代。若擇期拍攝，如須再次造型、化妝，除另有約定外，業者不得收取費用。

陳星宏表示，新人指定明星攝影師常須付訂金，但業者取消卻往往不需負責。此一契約也載明，消費者如有指定攝影師或造型師，業者不得任意更換。 被指定人員因故無法提供服務時，業者應立即通知消費者重新選定。消費者已支付指定費而不願重新選定，得終止契約，並得請求加倍返還所收取之指定費。終止契約時，業者應退還尚未提供服務之報酬。

此外，婚紗照的著作權也在契約中明訂。經消費者選定之樣片及照片，除另有約定外，其著作人為業者，著作財產權人為消費者。而未經選定樣片及照片之使用限制:未經消費者選定之其他樣片及照片，除經書面同意者外，業者不得使用，並應銷毀。業者若有違反，應負損害賠償責任。

行政院核定「婚紗攝影服務定型化契約應記載及不得記載事項」。圖/行政院消保處提供
行政院核定「婚紗攝影服務定型化契約應記載及不得記載事項」。圖/行政院消保處提供
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婚紗攝影
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