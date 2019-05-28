抽菸罹肺癌機率高 施錦泉：愛讓戒菸的意志更強大

2019-05-28 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



5月31日是世界無菸日，國民健康署與家庭醫學醫學會等單位，今天一同齊呼籲民眾戒菸，並保護其他民眾免於二手菸害，改善肺部健康。台灣家庭醫學醫學會副理事長施錦泉表示，抽菸對身體絕對有害，如長期抽菸者皮膚會變差，40歲可能看起來像60歲般年長；而每天抽一包菸者，比未抽菸者得肺癌機會多10倍。

施錦泉說，愛讓戒菸的意志更強大。表示自己的爸爸78歲還在當村長時，他曾帶爸爸與家人去俄羅斯旅遊；因難得出國，爸爸買了條菸後就吞雲吐霧起來。但因走在前面就像火車頭般，後方都吸到二手菸，孫子很不舒服而抗議，他爸就決定不抽了，可見愛的偉大。

他並開玩笑對在場的台大醫院副院長、胸腔內科醫師余忠仁說：「送到你那邊的人若還不戒菸，那症狀應該很嚴重了。」呼籲民眾應即刻戒菸。

國健署副署長賈淑麗表示，吸菸在全世界造成5.7%醫療支出、損失1.8%全球年度GDP，職場菸害不僅危害自身肺部健康，更可能將二手菸、三手菸危害帶給同事或家人。

國健署今發布所拍攝「相挺麥呷菸，逗陣來戒菸」宣導短片，並有免付費戒菸專線、全國4000多家醫事機構提供戒菸服務等管道，呼籲廣大勞工朋友即刻戒菸。