飲食健康排便正常 55歲女竟診斷出大腸癌第三期

2019-05-28 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



55歲陳姓女子生活作息正常，三餐自行料理無外食，也不吃油炸醃漬加工食品，每天早上固定排便，沒想到日前因腹脹痛至急診求診，斷層檢查顯示乙狀結腸處有一腫瘤病灶，經住院手術切除腫瘤，術後診斷為大腸癌第三期，對於自己無預警罹病，陳女感到非常困惑及驚訝，不斷重複問「我解便都很順暢啊，怎麼可能會是我」，院方提醒，雖然看似生活正常，但仍要注意每天糞便型態，以便及早發現病情。

衛生福利部桃園醫院癌症中心大腸直腸癌個管師徐湘澐表示，該名陳姓女子過去生活作息一切正常，家族無人有癌症病史，三餐飲食自行料理並無外食，不吃油炸醃漬等加工食品，每日早晨固定排便，且體重及進食量並無特殊減輕或減少，看似一切正常，沒想到仍然罹患大腸癌。

徐湘澐指出，大腸癌多由息肉演變而來，早期症狀較不明顯，腫瘤常因生長位置不同，所呈現的症狀也有所不同。一般來說，長在右側大腸（升結腸、橫結腸）腫瘤，嚴重時會有糞便混著血、腹痛及貧血等症狀；左側大腸（橫結腸、降結腸）腫瘤，通常會有便祕、腹瀉、出血、腹脹、腹痛、糞便變細、裡急後重及排便習慣改變等症狀。