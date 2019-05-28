16歲男學生骨瘤突消失 醫師：罕見

2019-05-28 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮門諾醫院出現罕見「骨軟骨瘤不見」的病例，骨科主治醫師蔡傳恩指出，據統計有3％的人關節部位會長出骨軟骨瘤，好發於10至20歲、男性居多，大多為良性腫瘤。提醒民眾只要沒有出現刺痛、異物感或影響活動就不用開刀，不過仍要由醫師正確診斷。

門諾醫院骨科醫師蔡傳恩表示，這名16歲男病患，2年前就發現膝蓋有明顯突出的良性骨軟骨瘤，大小約3公分像彈珠一樣，因為無痛，生活未受影響而持續追蹤。最近打籃球腳踝扭傷，一照X光追蹤檢查，腫瘤竟消失不見，雙側腳踝也無明顯異常。推斷有可能因為青少年還在長高，骨軟骨瘤被拉平。

目前骨軟骨瘤發生的原因不清楚，而自行消失的原因，也只有幾個假設理論，例如骨骼成熟的過程中，腫瘤融合到生長中的骨骼內部，或腫瘤遭受外傷甚至骨折，影響腫瘤的血液供應，也有可能腫瘤受到旁邊的假性血管瘤的影響等。