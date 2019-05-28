重現霸王經典 最強小三呂后展野心

2019-05-28 13:16 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



漢朝呂后堪稱史上最強小三！由台北新劇團團長李寶春與辜公亮文教基金會合作的新編京劇《項羽的兩個女人》，將於6月8日及9日在台北城市舞台演出，內容描述漢高祖劉邦的妻子呂雉在稱后之前，曾試圖介入楚霸王項羽與虞姬之間的感情，卻始終未得到回應，最終嫁給劉邦並助其稱帝的故事。

李寶春在《項羽的兩個女人》中，原汁原味保留了名劇《霸王別姬》的情節，並加入呂雉這個間接導致項羽倒台的X因子。李寶春在此劇中身兼導演、編劇，並擔綱演出項羽一角，在劇中的臉譜先帥後衰，直接顯示項羽從早年意氣風發到「無顏見江東父老」的辛酸。

劇中飾演虞姬的青衣演員孔玥慈扮相清麗，操著一口梅派唱腔，顯得雍容大度；飾演呂雉的旦角演員陳雨萱，其飽滿華麗的嗓音及精湛演技也飽受觀眾肯定，兩人從扮相、髮型和服裝都是全新設計，其中虞姬一角「身披魚鱗甲，投戴如意冠」，更依循京劇大師梅蘭芳在《霸王別姬》中的設計。

李寶春說，此劇的特點就是「沒有是非與正反」，只純粹表達對三人對情愛的觀念，以及虞姬和呂雉兩個女人對愛情的思維，前者屬聽話尊夫的「賢妻」，後者則是精明幹練的「女強人」。此劇雖說是歷史故事，但多少有些加油添醋，他指出，呂雉在劇中的獨白和愛情觀都較為現代，因此讓《項》劇能更接近觀眾。

新編京劇《項羽的兩個女人》，將於6月8日及9日在台北城市舞台演出。（photo by施養正/台灣醒報） 分享 facebook

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