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影／國健署調查：藍領是菸害最大受害者

2019-05-28 12:41聯合報 記者簡浩正╱即時報導

5月31日是世界無菸日，菸害對民眾身體影響顯著。從事營造業、才46歲的小霖哥，菸癮卻有30年，戒了好多次都未成功，在女兒聲聲喚下，最近跑去戒菸診所並從5月20日開始戒，已近10天沒碰菸，感覺精神更好了，今天出來一同呼籲迎向世界無菸日。

世界衛生組織（WHO）將每年5月31日訂為世界無菸日，今年主題為「菸品與肺部健康」，醫師提醒，吸菸者罹患肺阻塞的風險是非吸菸者的6.3倍，吸菸是造成肺癌及慢性阻塞性肺病（COPD）的主因。

國民健康署今天公布2017年「工作人口健康促進暨菸害防制現況電話訪問調查」報告結果，發現藍領工作者是菸品最大的受害者。其中從事「營造工程業」的男性，以近四成（39.6%）高居職場吸菸率行業別第一名，其次為「用水供應及汙染整治業」。菸害防制組組長羅素英表示，據106年死因統計結果，我國10大死因中，前3大死因為癌症、心臟疾病及肺炎，而吸菸與導致肺癌有關聯性。

勞動部職業安全衛生署副署長李柏昌表示，一般人職場生涯平均為40年，每天至少8到10小時都在職場中度過，若天天處於菸害環境，對肺部健康的危害很大。

台大醫院副院長、台灣胸腔暨重症加護醫學會理事余忠仁指出，COPD是一種呼吸道長期發炎、導致無法恢復的呼吸道阻塞疾病，而吸菸者罹患肺阻塞的風險是非吸菸者的6.3倍，慢性阻塞性肺病所導致的死亡中，更有45%是因菸品所致。

余忠仁說，更少人注意吸菸也會提高罹患肺結核及死亡的風險，全球約有7.9%的肺結核病患是因吸菸罹病，更占據全球主要死因的第11位。除他自己會在診間轉介患者至戒菸門診外，他所屬的胸腔暨重症醫學會，會不定期辦理衛教活動；同時也已架設「自在呼吸健康網」，提供民眾關於氣喘、慢性阻塞性肺病第一手資訊，從疾病說明、預防到治療，守護肺部健康。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台大醫院副院長、台灣胸腔暨重症加護醫學會理事余忠仁表示，他會轉介患者至戒菸門診外...
台大醫院副院長、台灣胸腔暨重症加護醫學會理事余忠仁表示，他會轉介患者至戒菸門診外，學會不定期辦理衛教活動，同時也架設「自在呼吸健康網」，提供民眾關於氣喘、慢性阻塞性肺病第一手資訊。記者簡浩正／攝影
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國健署表示，據106年死因統計結果，我國10大死因中，前3大死因為癌症、心臟疾病...
國健署表示，據106年死因統計結果，我國10大死因中，前3大死因為癌症、心臟疾病及肺炎。記者簡浩正／攝影
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國健署並拍攝「相挺麥呷菸，逗陣來戒菸」宣導短片，與勞動部、胸腔學會、醫師等齊呼籲...
國健署並拍攝「相挺麥呷菸，逗陣來戒菸」宣導短片，與勞動部、胸腔學會、醫師等齊呼籲廣大勞工朋友即刻戒菸。記者簡浩正／攝影
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46歲從事營造業的小霖哥，菸癮逾有30年，今現身說法表示，戒了好多次都未成功，在...
46歲從事營造業的小霖哥，菸癮逾有30年，今現身說法表示，戒了好多次都未成功，在女兒聲聲喚下，至戒菸診所諮詢並已近10天沒碰菸，感覺精神更好了，呼籲民眾迎向世界無菸日。記者簡浩正／攝影
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