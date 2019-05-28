74歲嬤肝癌無法動刀 化療栓塞加熱燒灼奏效

2019-05-28 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市74歲老婦人7年前被診斷出有慢性C型肝炎、肝硬化，她定期回門診追蹤，在今年3月經超音波和磁振造影檢查，發現右肝頂部有一顆原發性2.2公分肝癌，經醫師評估，考量患者年紀、切除位置深度，以及肝功能等因素，無法開刀，在本月初接受動脈化療栓塞合併電腦斷層導引熱射頻燒灼術後，癌細胞經燒灼全數壞死，達到預期治療效果。

台中市衛生局說，肝癌長期居國人癌症十大死因前3位，其中約9成為B、C型肝炎患者。由於肝是沈默器官，從慢性肝炎肝臟反覆發炎、修復演化成肝硬化，再併發肝癌的肝病三部曲往往沒有癥兆，待肝癌患者出現症狀就醫往往都是晚期，錯失治療契機，政府提供45歲民眾終身可接受一次免費B、C肝炎抽血篩檢，建議民眾透過篩檢預防，已罹肝病需要長期追蹤，早期發現、早期治療。

中山醫學大學附設醫院醫學影像部醫師陳智維說，原發性肝癌治療方法很多，當患者身體狀況或腫瘤特性不適合手術時，熱射頻燒灼術俗稱電燒，以電極針插入肝腫瘤區域，燒灼腫瘤壞死；動脈化療栓塞則是直接在供養肝腫瘤的血管注入化療藥物和栓塞物質，毒殺腫瘤。