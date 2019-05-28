小農加工場引討論 農糧署：母法通過後會制定操作指引

2019-05-28 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



為突破小農加工取得工廠登記不易，無法上架販售困境，農委會推「農產品生產及驗證管理法」修正草案，作為管理農產品初級加工場法源依據，現階段希望讓已經在進行農產加工的500家加工場域合法登記，至於後續要如何規範操作，等待母法通過以後，後續會制定細節與操作指引規範。

環保署表示，即使是農地上合法經營使用的小農加工場，若有鍋爐就必須符合空汙法規範；若場區有洗滌放流水，也要符合放流水標準；至於有果皮等農業廢棄物，當然也必須要符合廢棄物清理法的規範、或廚餘相關規範。

農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，現階段母法還沒有通過，也因此現階段還沒有法律授權，後續農委會會制定執行操作的辦法，主要是現行已經有農地申請使用容許的農產品加工室，給予它們等同時工廠登記的法律認可，初期也僅開放「乾燥、粉碎、碾製、焙炒」四項，會透過地方政府的機制去進行管理，這四種加工樣態，是比較安全性的，到時候也會制訂辦法公告，每一項相關辦法，未來都會有食品安全操作指引與規範。

蘇茂祥表示，小農的農產加工品，並沒有放寬食安法中的規範，只是現階段取得工廠登記證所需要的條件門檻較高。若僅是從事單純的「乾燥、粉碎、碾製、焙炒」等相對簡易加工，透過這樣的小型加工場輔導辦法，可以取得工廠登記，由農委會發證管理，已經與衛福部、經濟部協調。

農委會農糧署食品加工科科長尤俊人表示，規範將優先輔導現有的500家已經在運作的合法農產加工場，原本就是合法申請農業設施容許，要有實際耕作證明、要從事生產等條件，地方政府會針對申請，去審查環保衛生等各項設置條件，若未來違規使用，也回歸地方政府稽核處理。未來其他農民若有需求，也可以依照辦法提出申請。

他表示，現階段的通路商，都會要求產品要能夠追蹤追溯，因此讓農民加工室取得等同工廠登記的法律位階，農民的產品也會比較有機會能夠進入通路販售。

農糧署表示，符合農產品初級加工場管理辦法（草案）者，農委會會發給初級加工場登記證明文件，所生產的初級加工農產品必須公開資訊、追蹤追溯，倘有違反食安、環保等法規情節重大者，將予以停止營運或廢止證明。