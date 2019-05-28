531世界戒菸日 全民逗陣防菸害

2019-05-28 13:40 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



吸菸害人又害己！衛福部國民健康署副署長賈淑麗表示，現在台灣36至40歲的男性仍有3成有吸菸，他們正值工作黃金期，如果吸菸必定對工作跟家庭造成很大影響。台灣胸腔暨重症加護學會理事余忠仁提醒，吸菸除了造成肺部疾病外，也會提高心血管疾病風險，呼籲民眾減少吸菸，讓自己跟家人身體更健康。

賈淑麗說，吸菸跟肺部健康息息相關，過去幾年慢性阻塞性肺病與肺癌在世界的死亡率逐年提升，肺癌更是台灣前3大死因之一。此外，據調查發現，慢性肺病導致死亡的案例中，有45%是因為吸菸造成，80%的肺癌也是因為菸害引發。而且台灣36至40歲的男性仍有3成吸菸，菸害也會在職場跟家庭令自己跟家人受到傷害。

勞動部職業安全衛生署副署長李柏昌說，吸菸會讓職業病風險提高，以營建工人為例，受到石綿加香菸影響會提高肺癌風險50倍，在平均長達40年的職場生涯，如果都暴露在菸害環境度過，對於肺部的危害甚大。因此勞動部也希望透過宣導，提倡安全工作環境，降低職業病風險。

「女兒嫌我很臭，都不願意靠近我！」現場也請到戒菸中的小霖哥現場分享經驗。他提到，以前戒菸都沒有動力，常常一下子就破功。但因為女兒的不滿，讓他終於下定決心戒菸。他也說，現在全國各地都有提供戒菸門診與服務，希望民眾可以多加利用，讓自己跟家人更健康。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

屆臨531「世界無菸日」，國健署呼籲民眾戒菸，讓自己跟家人更健康。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook

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