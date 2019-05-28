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歡慶台鐵132周年 鐵路節系列活動看這

2019-05-28 12:17聯合報 記者曹悅華╱即時報導

今年6月9日鐵路節適逢星期日及端午連假，台鐵局今宣布提前於6月5日（三）上午10時於台鐵大樓演藝廳舉行慶祝大會，同時公布鐵路節系列活動，鐵道迷千萬別錯過了。

台鐵局說，6月5日當天除精彩表演節目外，將分別頒發「台鐵之友」、「優良志工」、「服務績優員工」及「服務資深40年員工」等獎項，以表揚對鐵路盡心盡力且奉獻良多之優秀人員。慶祝大會現場更邀請歐美貴賓、國外駐台貴賓，以及歷年來與臺鐵局締結友好關係的多家日本鐵道公司參與鐵路節盛會。

台鐵局表示，為歡慶台灣鐵路132週年，「108年鐵路節（台鐵132週年）系列活動」已蓄勢待發，6月1日起將於全台熱鬧登場，包括「2019軌道經濟與城市發展論壇」、與林務局合辦「里山動物列車2.0　因愛啟程記者會」、「宜蘭線南段通車100週年紀念－CT273蒸汽火車開行蘇澳站至礁溪站」活動、與力麗基金會合辦「畫說台鐵與台灣建築遺產展」活動。

另南港站、台北站、台中站、彰化站、新左營站、高雄站、屏東站及花蓮站等站，亦同步舉辦熱鬧慶祝活動，包括動態的音樂舞蹈饗宴，以及靜態的藝文展覽、鐵道文物展等活動。

此外，台鐵局說，6月6日起於台北站、板橋站、南港站、新左營站、松山站等商場，憑搭乘台鐵車票票根於特定店家消費，即可享有優惠。歡迎民眾踴躍參與。

108年鐵路節系列活動。圖／台鐵局提供
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108年鐵路節系列活動。圖／台鐵局提供
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108年鐵路節系列活動。圖／台鐵局提供
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