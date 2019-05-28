登記農產品初級加工場 業界人士說出修法的盲點

2019-05-28 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農委會修正「農產品生產及驗證管理法」，只要農民在農業用地取得合法容許設施從事加工，就可登記為農產品初級加工場，農產加工業者也有不同看法，建議還是要釐清修正這法律的目的與需要，並做總量管制，否則會衍生很多問題。

花蓮淺草堂有機農場負責人曾吉生表示，他在民國104年就已是合法的有機農產品加工廠，本身並沒有鮮食的產品，卻努力把加工做得很精緻，開創農產品銷售的另外一條路。但他表示，加工要考量很多，比如包裝設計、標示法規等，若處理不好會有食安風險，畢竟農民並非專業的食品加工業者。

長期協力小農加工發展的「好食機」創辦人謝昇佑表示，農委會修正「農產品生產及驗證管理法」目的需要進一步釐清，對於利用盛產作物兼業做加工的農民來說，依現行的食安法規，只要符合食品良好衛生規範（GHP）最低限度「食品製造業」最基本的衛生安全要求，不需要工廠登記就可以上通路販售。

他說，有沒有通過這個法，對小農加工來說，沒有實質影響。小農加工品之所以無法上通路，主要是加工的專業度不夠，以致品質穩定度、產量、衛生安全都沒有到位，不是有沒有工廠登記的問題。

謝昇佑表示，現行GHP對於小型食品製造業，和規模較大的食品工廠在管理上的強度並不一樣，規模較大的生產者才需要依據「工廠管理輔導法」進行工廠登記，才會在GHP中受到較多的規範。這次修法看起來是對從事較大規模農產加工的農民才有相關。

他說，農委會修訂的「農產品生產及驗證管理法」，等於放寬農民在農地上可以設置超過「工廠管理輔導法」所允許不需申請工廠登記的標準，即便農民加工場所可以在擴大規模生產後，卻僅需遵守GHP對小型食品業者的基本規範就可以；這樣立法不僅違背了原先GHP分級管理的精神，且對其他生產相同品項的「非農民」，或者廠房不在農地上的生產者來說，並不公平。

他認為，如果認為現行GHP分級管理不夠細膩，或者工廠法的限定不是用食品加工場域，那麼也應該從GHP和工廠法的層次去調整，不應該只有農民在農業用地上的加工行為才適用較低標準的「特別法」。因為從加工行為來說，並不會因為生產者是農民或者場域在農地，就有什麼不同；反倒是農地屬於特殊的環境資源，應以特別法保護它降低各種人為活動造成的破壞和汙染，但新修訂的法卻增加了農地遭受汙染的疑慮。

謝昇佑表示，農委會認為「乾燥、粉碎」、碾製、炒焙」四類屬於低汙染事業，但一旦農民擴大規模設置了加工場，勢必要保持常態營運才合乎成本效益，而這也表示每日的廢棄物有一定的數量，加上為了保持清潔衛生，每日更需要大量的清洗並使用清潔劑，這些如果沒有管控排放量，恐怕還是有汙染的疑慮。