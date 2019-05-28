小農產品加工就會賺大錢？ 學者提醒這些事

2019-05-28 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



為突破小農加工取得工廠登記不易，無法上架販售困境，農委會推「農產品生產及驗證管理法」修正草案，作為管理農產品初級加工場法源依據。部分農民認為加工能延長農產品銷售期，還能上通路；但學者提醒，並非所有農產品都能加工，要做成什麼產品、要賣給誰若沒有先規劃好，就鼓勵農民都去做加工，這是一種誤導。

台大食科所特聘教授、台大國家食品安全教育暨研究中心主任沈立言表示，「加工」看似簡單，實際上一點都不簡單，他建議農委會與食藥署要盡可能達成共識，至少農民的加工產品要符合基本的衛生安全需求，才能保障消費者健康。他認為，此事應邀請更多專業人士進行風險溝通，以利政府正確管理。

退休台大園藝學系副教授許明仁表示，外界可能沒有真正弄清楚農產加工的意義，認為甚麼農產品都可以做加工，只要做了農產加工品就可以提高附加價值。他說，農產品要能加工成好的產品，有一定的門檻與條件，我國是小農制，農產品以鮮食為主，鮮食的產品是無法加工的。

他舉例，去年很多農產品都生產過剩，卻不適合加工。國內知名番茄汁所使用的番茄，都是適合加工番茄品種，取得原料也必須直接契作生產，一般的小番茄、牛番茄是無法做出這種有很多茄紅素的番茄汁，也做不出這樣的品質；還有台灣的柳丁酸度不夠、果汁色澤較差，價格也比較貴，做不出進口還原果汁的品質。

他說，曾有官員到台南說文旦柚都可以做加工，問題是文旦並不適合加工，文旦柚要剝皮取肉，墊高人工成本，也沒有機器可以取代，不是產銷失衡的產品，就可以用加工解決問題。加工很簡單，問題是要做成什麼產品，要賣給誰都要規劃好，不能這些都沒想，就先想要加工。