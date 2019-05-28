食道癌存活率居全癌症最差 醫師提醒遠離菸酒

2019-05-28 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



食道癌是台灣男性癌症存活率最差的惡性腫瘤，五年存活率僅17.6％。在台灣，超過九成的食道癌是與菸酒習慣相關的鱗狀細胞癌，因此，醫師提醒務必遠離菸酒，有長期飲酒、特別是飲用烈酒的民眾宜每半年至一年進行一次內視鏡檢查。

59歲的李先生習於喝58%的高粱酒，一喝就是20多年，日前因吞口水時喉部出現異物感而赴醫院檢查，竟是第三期食道癌，且有胸部上段淋巴結轉移，所幸接受強度調控質子治療後恢復狀況良好。

李先生算是較幸運的個案。林口長庚醫院放射腫瘤科主治醫師洪宗民表示，食道癌是台灣男性癌症存活率最差的惡性腫瘤，101至105年統計資料顯示，全癌症的五年存活率為42.77%，食道癌僅僅只有17.36％。

部分原因是因為，早期的食道癌沒有症狀，當腫瘤漸大、造成食道通路狹窄，多數病人才因吞嚥困難而就醫，「但這個時候，往往已達癌症病程的中、晚期了」。

要提早發現食道癌不容易，但食道癌的危險因子是可以遠離的。105年衛福部國健署癌症登記年報顯示，初次診斷為食道惡性腫瘤者共2610人，其中高達2413人是鱗狀細胞癌、88人是腺癌 。

洪宗民說明，鱗狀細胞癌一般與菸酒習慣較相關，腺癌則與胃食道逆流較相關，因此呼籲民眾遠離菸酒。有長期飲酒、特別是飲用烈酒的民眾宜每半年至一年進行一次內視鏡檢查；另也要避免吃得過飽、要有正常作息、要保持身心愉快，如有胃食道逆流且已有癌前病變情形，應每半年至一年進行一次內視鏡檢查。

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