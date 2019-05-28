親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

高速公路開車小心「虛線」 別收到罰單才說好冤枉

依法辦案要先斷了升官的念 一名檢察官的真實告白

食道癌存活率居全癌症最差 醫師提醒遠離菸酒

2019-05-28 11:49聯合報 記者羅真╱即時報導

食道癌是台灣男性癌症存活率最差的惡性腫瘤，五年存活率僅17.6％。在台灣，超過九成的食道癌是與菸酒習慣相關的鱗狀細胞癌，因此，醫師提醒務必遠離菸酒，有長期飲酒、特別是飲用烈酒的民眾宜每半年至一年進行一次內視鏡檢查。

59歲的李先生習於喝58%的高粱酒，一喝就是20多年，日前因吞口水時喉部出現異物感而赴醫院檢查，竟是第三期食道癌，且有胸部上段淋巴結轉移，所幸接受強度調控質子治療後恢復狀況良好。

李先生算是較幸運的個案。林口長庚醫院放射腫瘤科主治醫師洪宗民表示，食道癌是台灣男性癌症存活率最差的惡性腫瘤，101至105年統計資料顯示，全癌症的五年存活率為42.77%，食道癌僅僅只有17.36％。

部分原因是因為，早期的食道癌沒有症狀，當腫瘤漸大、造成食道通路狹窄，多數病人才因吞嚥困難而就醫，「但這個時候，往往已達癌症病程的中、晚期了」。

要提早發現食道癌不容易，但食道癌的危險因子是可以遠離的。105年衛福部國健署癌症登記年報顯示，初次診斷為食道惡性腫瘤者共2610人，其中高達2413人是鱗狀細胞癌、88人是腺癌 。

洪宗民說明，鱗狀細胞癌一般與菸酒習慣較相關，腺癌則與胃食道逆流較相關，因此呼籲民眾遠離菸酒。有長期飲酒、特別是飲用烈酒的民眾宜每半年至一年進行一次內視鏡檢查；另也要避免吃得過飽、要有正常作息、要保持身心愉快，如有胃食道逆流且已有癌前病變情形，應每半年至一年進行一次內視鏡檢查。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

林口長庚醫院放射腫瘤科主治醫師洪宗民（右）表示，食道癌是台灣男性癌症存活率最差的...
林口長庚醫院放射腫瘤科主治醫師洪宗民（右）表示，食道癌是台灣男性癌症存活率最差的惡性腫瘤，呼籲民眾遠離菸酒、胃食道逆流等危險因子。記者羅真／攝影
分享

食道癌癌症腫瘤
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

衛福部統計： 台灣嬰兒死亡率超過日韓

2019-05-28 09:37

梅雨季第四道鋒面報到 16縣市發布大雨特報

2019-05-28 09:18

小黃汰舊換新補助 下月3日申請

2019-05-28 01:06

帶傘！今天鋒面通過 全台轉涼嚴防大雨

2019-05-28 04:29

讓小孩「燙到脫皮見肉」還在沙坑玩？母喊冤網狂讚：好萊塢在等你

2019-05-28 12:00

小農加工場引討論 農糧署：母法通過後會制定操作指引

2019-05-28 12:34

歡慶台鐵132周年 鐵路節系列活動看這

2019-05-28 12:17

梅雨炸全台 百貨、超商、影城、餐廳業績大進補

2019-05-28 12:01

第4道梅雨季鋒面發威 水利署應變小組三級開設

2019-05-28 11:34

肺部小結節可變癌症 奇美醫統計七成肺腺癌

2019-05-28 11:33

鋒面挾雨襲中南部 四縣市發布豪雨特報

2019-05-28 11:23

同婚也適用 消保處核定婚紗攝影服務定型化契約規範

2019-05-28 11:19

鋒面由北往南襲台 5縣市留意大雷雨

2019-05-28 11:15

開門見「山」系列報導-解除禁山之後

2019-05-28 10:24

降低新生兒死亡率 營養師：重視孕婦營養、疾病與用藥

2019-05-28 10:06

肋眼、沙朗傻傻分不清 美國肉類出口協會發起正名運動

2019-05-28 09:56

降低嬰幼兒死亡率 9縣市試辦高風險孕婦健康管理

2019-05-28 09:39

盛世公主號韓國主題航次 可與韓星朴宰正同遊

2019-05-28 09:31

辦公室有「媽寶型員工」嗎？ 心理師教你共處之道

2019-05-28 07:56

特徵不同的界面交會了 鄭明典：最強對流易在此發展

2019-05-28 07:43

吳德榮：今由北而南轉有雨 明仍有機會局部大雨

2019-05-28 07:34

買冷氣用這7招！ 安全又省電

2019-05-28 06:03

吃黑補黑救白髮？中醫：重點在補腎

2019-05-28 00:26

健康你我他／植栽+木炭 解潮熱不用電

2019-05-28 00:23

雷射筆掃眼 0.25秒就受傷！

2019-05-28 00:20

健康主題館／彈性襪防靜脈曲張？治標不治本

2019-05-28 00:04

北市抽驗79件茶品 2件農藥超標

2019-05-27 23:30

現省700元! 端午連假到馬拉灣玩水 第二人票價優惠55元

2019-05-27 23:29

威力彩機動加碼首日摃龜 下期頭獎上看4.2億元

2019-05-27 23:12

萬里急奔 慈濟人醫會東非義診後又去台東

2019-05-27 23:11

端午掛艾草 別誤摘毒草銀膠菊

2019-05-27 23:11

「學習歷程檔案」政策轉彎？ 教育部回應了

2019-05-27 22:42

地牛翻身！宜蘭規模4.1地震 宜花、台北、台中2級

2019-05-27 22:20

感情中勿踩⋯男人最在意的「6大相處死穴」　跟別的男人比較會氣炸！

2019-05-27 21:19

端午連假將登場 首都客運公布疏運方案

2019-05-27 20:22

端午節連假不無小補！ 公路總局推大眾運輸優惠方案

2019-05-27 20:15

3年砸18億！小黃汰舊換新補助定案 車齡逾12年優先

2019-05-27 20:05

防火車奧客請勿撥錯電話 台鐵：打客服專線才對

2019-05-27 18:55

突然左側肢體無力 原來是糖尿病控制不佳

2019-05-27 18:20
看更多

熱門文章

台中36樓最高咖啡館「咖啡任務」 花百元高空賞景用餐

2019-05-27 16:19

午後對流旺 17縣市大雨特報

2019-05-27 12:44

梅雨季第四道鋒面報到 16縣市發布大雨特報

2019-05-28 09:18

萬安演習今起分區實施 南部地區是明天！

2019-05-27 12:33

每年超商報廢剩食達70億！全家推科技條碼賣即期品，小七卻不跟進，看懂背後的關鍵取捨

2019-05-27 15:03

帶傘！今天鋒面通過 全台轉涼嚴防大雨

2019-05-28 04:29

12星座「告白最佳時間點」大公開！牡羊中午12點告白必勝、雙魚愛凌晨3點

2019-05-27 23:43

地牛翻身！宜蘭規模4.1地震 宜花、台北、台中2級

2019-05-27 22:20

萬安演習去年發生戰機墜毀憾事 今年平順結束

2019-05-27 15:31

氣象局發布17縣市大雨特報　大雨傾盆行人走避不及

2019-05-27 14:00

每日星座運勢／金牛心態好事如人意 異性緣超級好

2019-05-28 00:00

體重失控！膝關節提早退化 醫狠甩42公斤贏回健康

2019-05-27 13:16

特徵不同的界面交會了 鄭明典：最強對流易在此發展

2019-05-28 07:43

蔡依林遭雷射筆掃眼 醫證實：暴露0.25秒就傷眼

2019-05-27 16:03

感情中勿踩⋯男人最在意的「6大相處死穴」　跟別的男人比較會氣炸！

2019-05-27 21:19

全台最大簾幕式瀑布 十分瀑布6月延長開放

2019-05-27 13:09

計程車司機有福了 老舊計程車汰換也有補助

2019-05-27 20:41

3年砸18億！小黃汰舊換新補助定案 車齡逾12年優先

2019-05-27 20:05

影／排排躺睡午覺…毛孩托兒所 花六千學規矩

2019-05-27 17:23

「學習歷程檔案」政策轉彎？ 教育部回應了

2019-05-27 22:42

吳德榮：今由北而南轉有雨 明仍有機會局部大雨

2019-05-28 07:34

【生活見聞】陳文榮／喜宴意外的感動

2019-05-28 06:00

繼光香香雞辣腿丁回來了！ 加碼「超值三件嗑」任選三樣99元

2019-05-27 18:38

辦公室有「媽寶型員工」嗎？ 心理師教你共處之道

2019-05-28 07:56

任容萱搭寶格麗珠寶美翻坎城 網：改口喊任爸「岳父」

2019-05-27 17:06

IG推麻糬控必嘗！新竹文青風「Yamada 山田麻糬製造所」人氣夯

2019-05-27 19:13

小黃汰舊換新補助 下月3日申請

2019-05-28 01:06

午後對流雲系旺盛 18縣市大雨特報

2019-05-27 14:18

【心情點滴】黃珠玉／蚊子知我心

2019-05-28 06:00

威力彩機動加碼首日摃龜 下期頭獎上看4.2億元

2019-05-27 23:12

阿里山春茶特等獎出爐 今年整體產量少2成

2019-05-27 12:35

睡衣穿上癮？「冰與火」蘇菲特納連穿兩天都不換衣服

2019-05-27 15:20

買冷氣用這7招！ 安全又省電

2019-05-28 06:03

突然左側肢體無力 原來是糖尿病控制不佳

2019-05-27 18:20

護眼除了遠離3C 國健署呼籲還要這麼做

2019-05-27 14:05

君品酒店雲軒西餐廳6月起推吃到飽 還送活龍蝦2隻

2019-05-27 20:42

【生活點滴】魏德瑜／早晨的公園

2019-05-28 06:00

防火車奧客請勿撥錯電話 台鐵：打客服專線才對

2019-05-27 18:55

衛福部統計： 台灣嬰兒死亡率超過日韓

2019-05-28 09:37

人工生殖年增3000人次 逾50歲女性求子增4成

2019-05-27 17:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top