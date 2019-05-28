肺部小結節可變癌症 奇美醫統計七成肺腺癌

2019-05-28 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台灣空氣品質不佳，肺癌發生率一直居高不下，許多民眾肺部檢查發現結節，非常擔心罹患肺癌，奇美醫院成立複合式手術房與新式多軸式血管攝影系統，完成單顆、多顆或困難定位肺小結節手術，100名微小肺結節最後確診為肺腺癌竟高達七成，呼籲有家族病史或抽菸習慣民眾，40歲以後每年檢查，早期治療可大幅提高存活率甚至根治，目前複合式病房奇美未多收費，不分醫學中心要自費1萬到2萬元。

奇美醫學中心胸腔外科主治醫師陳照坤今天在院內說明案例指出，55歲林姓病患電腦斷層檢查發現左側肺有2顆結節位於左上肺及左下肺葉，大小各約0.5及0.6公分，經追蹤一段時間結節大小穩定沒有明顯變化。

但因病人家屬有肺癌病史，擔心是惡性腫瘤，門診討論後決定接受胸腔鏡手術切除，術後病理報告兩顆肺結節皆為肺腺癌(Aadenocarcinoma, pT1a)屬多發性原發肺癌，術後恢復良好，後續於門診追蹤穩定。

陳照坤表示，台灣癌症一直是十大死因之首，肺癌更是第一名。早期肺癌多無症狀，當病人有症狀來求診時，大部份已經無法開刀根治。近幾年因國人健康檢查意識提高及電腦斷層檢查儀器的進步，愈來愈小的肺結節被發現，小於1公分的小結節越來越常見。

以往針對1公分以下結節處置的作法，不外乎先採取影像學追蹤結節的大小、性質，等待結節長大到足以進行穿刺或手術切片；又或者是在手術麻醉前，先請放射科醫師做小結節的定位，局部麻醉視情況使用染劑或細針穿刺定位，再等候開刀房通知轉送開刀房，進行麻醉及手術切除。

現今使用的癌症分期是美國癌症聯合委員會(AJCC)第八版，肺癌的分期是以1公分來做區分；小結節病人過去需在放射科檢查室、病房及開刀房之間輪流轉送，再加上是在局部麻醉下做的定位，或多或少會有不舒服如胸痛等，對較易緊張的病人或老人家，可能加重其焦慮感。

因應現今外科手術治療的進步，已由傳統手術進展至小傷口的微創手術，針對肺癌的手術治療也正朝向更精準、微創的治療模式。

民國106年奇美醫學中心建立複合式手術房(hybrid operation room)，率先引進新一代的Artis Pheno多軸式血管攝影系統，可與手術床同步連動及全方位多角度的旋轉，執行類似電腦斷層的影像，立即取得精確的手術圖像，協助醫師在術前針對小結節做定位，手術中精準切除。

因為複合式手術房的使用，可以減少病人在放射科檢查室、病房及開刀房之間輪流轉送耗費的時間，病人在全身麻醉下進行結節定位，可以減輕其不舒服和緊張感，有狀況或併發症亦可在第一時間進行處理，及時降低病人的風險，達到一站式工作流程(one-stop workflow)的效能。

由於有更精準的影像定位做導引，可以做到小傷口、精準切除，避免犧牲過多健康的肺容量，也有一群病人是以多發性肺結節來表現的，藉由複合式手術室的定位，更可以完成多顆結節同時且精準的微創手術切除，為病人帶來更多的好處。