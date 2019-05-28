視野模糊限縮 可能是視網膜偏頭痛作祟

2019-05-28 11:09 中央社 台北28日電



視覺出現異常，可能跟偏頭痛有關。一名男大生突然發生太陽穴頭痛，且右側單眼視力喪失，視野中間出現白色模糊區塊且逐漸擴大，確診為視網膜型偏頭痛。

書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓今天在記者會表示，約有1成偏頭痛患者會出現視覺預兆，常見的包含鋸齒型的閃爍光芒、明亮的點或閃光、或隧道狀視覺障礙。但偏頭痛的視覺預兆是兩眼同時出現，視網膜型偏頭痛只發生在單眼。

視網膜型偏頭痛好發於15歲到40歲族群，較為少見，發生率約為兩千分之一，女性多於男性，主要是由於顱底通往眼球的動脈血管陣發性異常收縮造成。

黃啟訓舉了2名病患的視覺狀況為例。一名23歲男大生在期末考前一天，突然發生2次右側太陽穴搏動性頭痛，伴隨右側單眼視力喪失。看東西時發現一塊灰白色模糊區塊在視野中央，逐漸擴大到整個視野，分別於15分鐘及40分鐘後又突然恢復。

另一名39歲李小姐的視野狀況則相反，她最近數個月內，莫名出現十幾次突發性右眼或左眼輪流發作短暫視力喪失，灰色模糊區塊由單眼周邊視覺區向中央逐漸蔓延，平均皆在30至60分鐘後恢復，發作時無合併頭痛或其他症狀。

黃啟訓說，這2人都是視網膜型偏頭痛發作。此疾病病人多有偏頭痛過去史或家族史，發作時常合併同側太陽穴搏動性頭痛，但極少數情況也可能會如李小姐一樣以單純陣發性無頭痛單眼視力喪失表現。經藥物治療後，已控制良好幾乎不再發作。

偏頭痛是常見疾病，黃啟訓說，偏頭痛痛起來相當痛苦，會造成生活很多不便，且中風機率也比一般人高，世界衛生組織指明，因偏頭痛造成的失能人口是應該被關注的健康議題。

黃啟訓表示，視網膜型偏頭痛若沒有接受治療，根據研究，約有一半機會（43%）最後會造成永久性視力缺損，但經由藥物治療即可得到良好的控制。

不過，黃啟訓說，若是「眼底血管栓塞（俗稱眼睛中風）」或「後大腦動脈阻塞性中風」則危險性極高，前者是腦中風的先兆，後者已是急性腦中風需要緊急就醫。民眾若有不明的頭痛或出現視覺異常時，應就醫檢查確定診斷，以免延誤病情。