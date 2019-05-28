親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

高速公路開車小心「虛線」 別收到罰單才說好冤枉

依法辦案要先斷了升官的念 一名檢察官的真實告白

視野模糊限縮 可能是視網膜偏頭痛作祟

2019-05-28 11:09中央社 台北28日電

視覺出現異常，可能跟偏頭痛有關。一名男大生突然發生太陽穴頭痛，且右側單眼視力喪失，視野中間出現白色模糊區塊且逐漸擴大，確診為視網膜型偏頭痛。

書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓今天在記者會表示，約有1成偏頭痛患者會出現視覺預兆，常見的包含鋸齒型的閃爍光芒、明亮的點或閃光、或隧道狀視覺障礙。但偏頭痛的視覺預兆是兩眼同時出現，視網膜型偏頭痛只發生在單眼。

視網膜型偏頭痛好發於15歲到40歲族群，較為少見，發生率約為兩千分之一，女性多於男性，主要是由於顱底通往眼球的動脈血管陣發性異常收縮造成。

黃啟訓舉了2名病患的視覺狀況為例。一名23歲男大生在期末考前一天，突然發生2次右側太陽穴搏動性頭痛，伴隨右側單眼視力喪失。看東西時發現一塊灰白色模糊區塊在視野中央，逐漸擴大到整個視野，分別於15分鐘及40分鐘後又突然恢復。

另一名39歲李小姐的視野狀況則相反，她最近數個月內，莫名出現十幾次突發性右眼或左眼輪流發作短暫視力喪失，灰色模糊區塊由單眼周邊視覺區向中央逐漸蔓延，平均皆在30至60分鐘後恢復，發作時無合併頭痛或其他症狀。

黃啟訓說，這2人都是視網膜型偏頭痛發作。此疾病病人多有偏頭痛過去史或家族史，發作時常合併同側太陽穴搏動性頭痛，但極少數情況也可能會如李小姐一樣以單純陣發性無頭痛單眼視力喪失表現。經藥物治療後，已控制良好幾乎不再發作。

偏頭痛是常見疾病，黃啟訓說，偏頭痛痛起來相當痛苦，會造成生活很多不便，且中風機率也比一般人高，世界衛生組織指明，因偏頭痛造成的失能人口是應該被關注的健康議題。

黃啟訓表示，視網膜型偏頭痛若沒有接受治療，根據研究，約有一半機會（43%）最後會造成永久性視力缺損，但經由藥物治療即可得到良好的控制。

不過，黃啟訓說，若是「眼底血管栓塞（俗稱眼睛中風）」或「後大腦動脈阻塞性中風」則危險性極高，前者是腦中風的先兆，後者已是急性腦中風需要緊急就醫。民眾若有不明的頭痛或出現視覺異常時，應就醫檢查確定診斷，以免延誤病情。

書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓表示，約有1成偏頭痛患者會出現視覺預兆，常見的包...
書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓表示，約有1成偏頭痛患者會出現視覺預兆，常見的包含鋸齒型的閃爍光芒、明亮的點或閃光、或隧道狀視覺障礙。圖為示意圖。本報資料照片
分享

頭痛腦中風視力
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

梅雨季第四道鋒面報到 16縣市發布大雨特報

2019-05-28 09:18

小黃汰舊換新補助 下月3日申請

2019-05-28 01:06

帶傘！今天鋒面通過 全台轉涼嚴防大雨

2019-05-28 04:29

讓小孩「燙到脫皮見肉」還在沙坑玩？母喊冤網狂讚：好萊塢在等你

2019-05-28 12:00

74歲嬤肝癌無法動刀 化療栓塞加熱燒灼奏效

2019-05-28 12:38

小農加工場引討論 農糧署：母法通過後會制定操作指引

2019-05-28 12:34

歡慶台鐵132周年 鐵路節系列活動看這

2019-05-28 12:17

梅雨炸全台 百貨、超商、影城、餐廳業績大進補

2019-05-28 12:01

食道癌存活率居全癌症最差 醫師提醒遠離菸酒

2019-05-28 11:49

第4道梅雨季鋒面發威 水利署應變小組三級開設

2019-05-28 11:34

肺部小結節可變癌症 奇美醫統計七成肺腺癌

2019-05-28 11:33

鋒面挾雨襲中南部 四縣市發布豪雨特報

2019-05-28 11:23

同婚也適用 消保處核定婚紗攝影服務定型化契約規範

2019-05-28 11:19

鋒面由北往南襲台 5縣市留意大雷雨

2019-05-28 11:15

開門見「山」系列報導-解除禁山之後

2019-05-28 10:24

降低新生兒死亡率 營養師：重視孕婦營養、疾病與用藥

2019-05-28 10:06

肋眼、沙朗傻傻分不清 美國肉類出口協會發起正名運動

2019-05-28 09:56

降低嬰幼兒死亡率 9縣市試辦高風險孕婦健康管理

2019-05-28 09:39

盛世公主號韓國主題航次 可與韓星朴宰正同遊

2019-05-28 09:31

辦公室有「媽寶型員工」嗎？ 心理師教你共處之道

2019-05-28 07:56

特徵不同的界面交會了 鄭明典：最強對流易在此發展

2019-05-28 07:43

吳德榮：今由北而南轉有雨 明仍有機會局部大雨

2019-05-28 07:34

買冷氣用這7招！ 安全又省電

2019-05-28 06:03

吃黑補黑救白髮？中醫：重點在補腎

2019-05-28 00:26

健康你我他／植栽+木炭 解潮熱不用電

2019-05-28 00:23

雷射筆掃眼 0.25秒就受傷！

2019-05-28 00:20

健康主題館／彈性襪防靜脈曲張？治標不治本

2019-05-28 00:04

北市抽驗79件茶品 2件農藥超標

2019-05-27 23:30

現省700元! 端午連假到馬拉灣玩水 第二人票價優惠55元

2019-05-27 23:29

威力彩機動加碼首日摃龜 下期頭獎上看4.2億元

2019-05-27 23:12

萬里急奔 慈濟人醫會東非義診後又去台東

2019-05-27 23:11

端午掛艾草 別誤摘毒草銀膠菊

2019-05-27 23:11

「學習歷程檔案」政策轉彎？ 教育部回應了

2019-05-27 22:42

地牛翻身！宜蘭規模4.1地震 宜花、台北、台中2級

2019-05-27 22:20

感情中勿踩⋯男人最在意的「6大相處死穴」　跟別的男人比較會氣炸！

2019-05-27 21:19

端午連假將登場 首都客運公布疏運方案

2019-05-27 20:22

端午節連假不無小補！ 公路總局推大眾運輸優惠方案

2019-05-27 20:15

3年砸18億！小黃汰舊換新補助定案 車齡逾12年優先

2019-05-27 20:05

防火車奧客請勿撥錯電話 台鐵：打客服專線才對

2019-05-27 18:55
看更多

熱門文章

台中36樓最高咖啡館「咖啡任務」 花百元高空賞景用餐

2019-05-27 16:19

午後對流旺 17縣市大雨特報

2019-05-27 12:44

梅雨季第四道鋒面報到 16縣市發布大雨特報

2019-05-28 09:18

萬安演習今起分區實施 南部地區是明天！

2019-05-27 12:33

每年超商報廢剩食達70億！全家推科技條碼賣即期品，小七卻不跟進，看懂背後的關鍵取捨

2019-05-27 15:03

帶傘！今天鋒面通過 全台轉涼嚴防大雨

2019-05-28 04:29

12星座「告白最佳時間點」大公開！牡羊中午12點告白必勝、雙魚愛凌晨3點

2019-05-27 23:43

地牛翻身！宜蘭規模4.1地震 宜花、台北、台中2級

2019-05-27 22:20

萬安演習去年發生戰機墜毀憾事 今年平順結束

2019-05-27 15:31

氣象局發布17縣市大雨特報　大雨傾盆行人走避不及

2019-05-27 14:00

每日星座運勢／金牛心態好事如人意 異性緣超級好

2019-05-28 00:00

體重失控！膝關節提早退化 醫狠甩42公斤贏回健康

2019-05-27 13:16

特徵不同的界面交會了 鄭明典：最強對流易在此發展

2019-05-28 07:43

蔡依林遭雷射筆掃眼 醫證實：暴露0.25秒就傷眼

2019-05-27 16:03

感情中勿踩⋯男人最在意的「6大相處死穴」　跟別的男人比較會氣炸！

2019-05-27 21:19

計程車司機有福了 老舊計程車汰換也有補助

2019-05-27 20:41

全台最大簾幕式瀑布 十分瀑布6月延長開放

2019-05-27 13:09

3年砸18億！小黃汰舊換新補助定案 車齡逾12年優先

2019-05-27 20:05

影／排排躺睡午覺…毛孩托兒所 花六千學規矩

2019-05-27 17:23

「學習歷程檔案」政策轉彎？ 教育部回應了

2019-05-27 22:42

吳德榮：今由北而南轉有雨 明仍有機會局部大雨

2019-05-28 07:34

【生活見聞】陳文榮／喜宴意外的感動

2019-05-28 06:00

繼光香香雞辣腿丁回來了！ 加碼「超值三件嗑」任選三樣99元

2019-05-27 18:38

辦公室有「媽寶型員工」嗎？ 心理師教你共處之道

2019-05-28 07:56

任容萱搭寶格麗珠寶美翻坎城 網：改口喊任爸「岳父」

2019-05-27 17:06

IG推麻糬控必嘗！新竹文青風「Yamada 山田麻糬製造所」人氣夯

2019-05-27 19:13

小黃汰舊換新補助 下月3日申請

2019-05-28 01:06

午後對流雲系旺盛 18縣市大雨特報

2019-05-27 14:18

【心情點滴】黃珠玉／蚊子知我心

2019-05-28 06:00

威力彩機動加碼首日摃龜 下期頭獎上看4.2億元

2019-05-27 23:12

睡衣穿上癮？「冰與火」蘇菲特納連穿兩天都不換衣服

2019-05-27 15:20

買冷氣用這7招！ 安全又省電

2019-05-28 06:03

突然左側肢體無力 原來是糖尿病控制不佳

2019-05-27 18:20

【生活點滴】魏德瑜／早晨的公園

2019-05-28 06:00

護眼除了遠離3C 國健署呼籲還要這麼做

2019-05-27 14:05

君品酒店雲軒西餐廳6月起推吃到飽 還送活龍蝦2隻

2019-05-27 20:42

衛福部統計： 台灣嬰兒死亡率超過日韓

2019-05-28 09:37

防火車奧客請勿撥錯電話 台鐵：打客服專線才對

2019-05-27 18:55

人工生殖年增3000人次 逾50歲女性求子增4成

2019-05-27 17:57

高乘載預告圖像化 端午連假上交流道注意這圖

2019-05-27 17:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top