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梅雨季第四道鋒面報到 16縣市發布大雨特報

開門見「山」系列報導-解除禁山之後

2019-05-28 10:24聯合報 記者游昌樺╱即時報導

台灣山岳之美世界獨有，交通部觀光局將明年訂為「脊梁山脈旅遊年」，行政院政務委員張景森今年更緊鑼密鼓號召各部會，六月起將開放山林、整合平台，盼能提供登山者更友善的攀登環境。

事實上，今年年初山林間，普遍存著諸多管制路線，但在知名比基尼登山客「G哥」吳季芸不幸山難意外之後，討論山林是否開放的聲量，突破登山圈同溫層，張景森指示各相關部會，得鬆綁緊箍台灣山林許久的規定，包括不以「安全」為由，管制路線的作法，爬黑山一詞可望走入歷史，包括八通關古道終於全線開放之外，封閉多年的丹大林道的七彩湖路線，也將有條件的逐步開放。

但開放之後，台灣山岳長期累積的沉痾卻橫亙眼前，其中對於登山教育、盤點消防能量，以及山域觀光產業，政府是否也能同步配合上？還是如林務局長林華慶坦言，跨出了開放這一步，但相關的配套卻不夠。不少資深山友也憂心，如果問題不能解決，重塑親山文化與認知，台灣山林政策，將會在開放與不開放之間來回擺盪，一旦大規模的或知名人物的山難再出現，社會要求封閉山林的聲浪，恐又會讓政府退回原點，山界、政府、社會該如何拉出討論空間與合理作法，都是開放山林後，亟需面對的課題。

聯合報從本周開始推出系列專題，從多面向體檢政策、登山風險認知、教育、消防救援收費爭議共7篇，一同探討對於開放山林，我們準備好了嗎？

「雪羊」黃鈺祥和大雪山230林道。記者曾吉松／攝影
「雪羊」黃鈺祥和大雪山230林道。記者曾吉松／攝影
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張景森行政院比基尼
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