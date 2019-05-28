降低新生兒死亡率 營養師：重視孕婦營養、疾病與用藥

2019-05-28 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



據國衛院研究指出，新生兒的死亡大部分與早產和低出生體重而相關；若能防治孕婦早產與生出低體重出生兒情形，或新生兒出生後給予適當營養補充，應能減低新生兒死亡率。

馬偕醫院營養醫學中心課長蔡一賢表示，要防止或減低新生兒死亡機率，要預防早產與生出低體重出生兒或巨嬰症，其實媽媽懷孕期間最重要。新生兒出生後的營養與疾病預防只能算是補強，且媽媽若照正常方式哺餵，應該不會有太大問題。

早產定義是懷孕周數大於20周，但未滿37周之生產。據內政部統計，台灣2009年至2018年每年平均有19萬9128個新生兒出生，每年估近1萬9000名早產兒誕生；其中約50%以上的極低體重早產兒需靠呼吸器維持呼吸，且早產容易有高黃疸、敗血症、呼吸道疾病、神經傷害等合併症產生。

蔡一賢說，新生兒平均出生體重正常範圍約3000至3500公克，若高於4500公克為巨嬰症；低於2500公克稱為低出生體重，若低於1500公克者，則稱為極低出生體重。一般而言，無論早產或出生體重低的新生兒，因身體各器官尚未成熟，面臨的問題愈多，如腸炎等疾病致死亡率增加，另一隱憂則是生長過程中，恐有智能、發展遲緩或代謝症候群等問題。

因此要減低新生兒死亡率，蔡一賢認為應重視孕婦懷孕期間，子宮內胎兒狀態是否有異，而在懷孕期營養補充、體重控制都須留意；準媽媽懷孕期間體重過輕或過重，對孕婦或胎兒出生後體質都不好。

若以懷孕前的身體質量指數（BMI值）來看，若小於18.5，孕期應增重12.5至18公斤；大於18.5則應增重11.5至16公斤；大於25則增7至11.5公斤；若大於30以上，則增重5至9公斤即可。「增重不能趕進度，也須循序漸進。」此外，較高齡生產的產婦，也會使胎兒有潛在疾病風險，使死亡率增加。

有計劃懷孕女性與準媽媽們，葉酸的攝取要足夠，若以國健署建議標準，育齡婦女每日應攝取400微克葉酸。蔡一賢呼籲可多吃綠色蔬菜，每餐至少半碗以上；另外，孕婦在懷孕前、中應戒菸、酒，若有高血壓、糖尿病、腎臟病、甲狀腺亢進等疾病時，相關的血糖、血壓控制得注意外，藥物使用種類及劑量也得留意，建議可透過專業醫、藥師與營養師做諮詢。