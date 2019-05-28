降低嬰幼兒死亡率 9縣市試辦高風險孕婦健康管理

2019-05-28 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



為降低孕婦及嬰幼兒死亡率，國民健康署自106年起有新措施，推出「高風險孕婦健康管理試辦計畫」，先針對嬰兒死亡率較高縣市之孕婦進行健康評估，目前已有九縣市加入。

國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟表示，國健署自106年推出高風險孕婦健康管理試辦計畫，即以合作縣市下衛生局處，結合轄區目前共14家產檢院所推行，對孕婦提供健康促進需求評估，透過電話或到宅訪視追蹤促定期產檢。如發現孕婦有早產可能或高危險妊娠，如蛋白尿、高血壓、糖尿病等，也可立即轉去該縣市所屬急救責任醫院。

同時，此計畫並提供孕婦孕期至產後6周關懷，像是如何哺乳、嬰兒篩檢，如先天代謝異常或聽力檢查等，如發現有需醫療或社政介入，則予以轉介。

陳麗娟表示，此計畫一開始是先針對嬰兒死亡率、未成年少女懷孕率等較高的縣市，如嘉義、花蓮、台東等四縣市試辦，去年則新增宜蘭與南投縣，今年則新增新北市等三區，來到九個縣市。待三年試辦完將做成效評估，決定是否推廣到各縣市。

而針對未來如何降低新生與嬰幼兒死亡率，陳麗娟也說，除上述方式外，因事故傷害也是嬰幼兒死因之一，需跨部會連繫。除衛福部外，目前也與交通部、教育部、原民會等部會合作，如透過交通事故傷害防治、健康促進計畫、部落安全事故傷害訪視等方式加強；而國健署也印製幼兒事故傷害預防手冊，給幼兒園進行宣導，期杜絕事故傷亡發生。