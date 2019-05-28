衛福部統計： 台灣嬰兒死亡率超過日韓

2019-05-28 09:37 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



據衛福部2016年嬰兒死亡率統計，台灣嬰兒死亡率（每千名活產嬰兒的死亡數）為3.9人，與國際經濟合作暨發展組織（OECD）36個會員國比較，居第26位，遠落後排名第三的日本2.0人與第11名的南韓2.8人。

根據該份統計，若與中位數3.3人比較，也高出0.6人。而OECD36個會員國中，以冰島每千名活產嬰兒0.7人死亡為最低。

近來科學研究顯示，胎兒、新生兒等生命早期健康狀態，不僅可能影響其存活率與出生結果，也和日後成人疾病風險有關。

國衛院研究也指出，台灣新生兒的死亡占五歲以下死亡人數的四成以上，且大部分與早產和低出生體重而相關；據統計，出生體重低於2500公克的嬰兒佔比，台灣2015年為9%。若能防治孕婦早產與生出低體重出生兒情形，或新生兒出生後給予適當營養補充，應能減低新生兒死亡率。

國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟表示，據106年死因統計結果分析，新生兒死因前四名即佔了近七成，為先天性畸形或染色體異常、源自周產期而出現的呼吸性疾病、妊娠長短而引發的疾病、周產期的感染；嬰兒死因則前三相同，僅第四名改為事故傷害所取代。因此，寶寶生命歷程中，母親懷胎過程的保護相當重要。

陳麗娟說，要降低新生兒死亡率，必須從孕婦懷孕時做起。我國自84年起已陸續提供孕婦免費10次產前檢查，約從103年起，並增加2次產前健康衛教指導，提供準媽咪及家人在孕期營養、心理適應、母乳哺育、高危險妊娠及流產徵兆等資訊；同時也提供超音波與乙型鏈球菌篩檢各一次。