梅雨季第四道鋒面報到 五縣市發布大雨特報

2019-05-28 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



梅雨季第四道鋒面今早報到。中央氣象局針對五縣市發布大雨特報，局部較大雨勢由北往南移動，全台皆有雨，要到明天周三中午過後，雨勢才會趨緩，提醒民眾出門務必攜帶雨具。

氣象局說，今天鋒面接近及對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，桃園以北及屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；早上7時05分針對新北市、台北市、桃園市、基隆市、屏東縣等五縣市發布大雨特報。

氣象預報員劉沛滕表示，鋒面早上8時左右已經觸碰到台灣北部陸地，目前桃園以北雨勢較大，晚些桃竹苗、中部地區雨勢也會增強，較大雨勢由北往南移動。上午集中在中北部、下午則會在中南部，不過中南部上午也會有下雨情況，台灣各地一整天都有局部短暫陣雨機率。

氣溫方面，劉沛滕說受到鋒面影響，今天北部溫度落在23到26之間，中南部25到30度，東部24到28度，出門宜加件外套。

劉沛滕說，這道鋒面雨勢今天影響最為明顯，到了周三鋒面持續往南走，一早抵達台灣南部海面，預估中午前後就會出海，降雨以南部跟中部山區為主，會有局部陣雨或雷雨，北部天氣變的穩定，以陰天為主。

周三氣溫方面，劉沛滕說鋒面加上東北季風影響，北部會稍涼一些，溫度落在22到25度之間，中南部24到31度，宜蘭22到26度，花東24到28度。