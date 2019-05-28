辦公室有「媽寶型員工」嗎？心理師教你共處之道

2019-05-28 07:56 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



「媽寶型員工」的行為有多誇張？一名應徵者在面談的時候，希望面試官先跟媽媽討論過後，再跟他晤談，搞不清楚是誰要來工作；另一位同仁由於經常無故遲到曠職，當公司忍無可忍決定資遣他時，媽媽帶著他到公司道歉，為了讓主管再給孩子一次機會，不惜下跪道歉；還有一位員工則是媽媽三不五時打電話詢問孩子的工作狀況，同時不斷指導主管要如何協助她的孩子，從工作內容到午休用餐都交代得鉅細靡遺，造成主管心理負擔。

諮商心理師林萃芬在其著作「鍛鍊心理肌力」指出，想要引導媽寶型員工負起自己的責任，投入工作，需要先了解他們的心理與行為，才能增加對話的空間。媽寶型員工亦即「滯留青春期的成年人」，典型特徵就是，雖然年齡已經成年，但心理上仍舊極度依賴父母。

媽寶型員工對父母的依賴性會以各種不同的行為模式表現出來，包括：自尊低落，憂鬱自憐，容易沮喪，無法達成任務就開始找藉口，很難對事情負起責任，對抗所有的權威人士，不會自己做出適當的抉擇，對別人的協助不懂得感恩，總覺得別人是欠他的；常常製造緊急危機讓人難以對他們放心，碰到問題就回家搬救兵，或是上班不滿意就換工作。

另一方面，媽寶型員工又想要擁有成年人的自由權力，例如：凡事按照自己的意願進行，想要得到什麼便要馬上得到，卻不想承受伴隨成長而來的痛苦與責任，為了避免負起責任，他們可能會採取下面舉動來因應：

一、怪罪別人或推給別人，認為「錯不在自己」。

二、當他們遇到解決不了的問題，馬上會變得絕望無力。

三、以為問題會自動消失，所以「只要不承認有問題就沒問題」。

四、找救兵來解決問題，爸媽當然是最佳人選。