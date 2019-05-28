特徵不同的界面交會了 鄭明典：最強對流易在此發展

2019-05-28 07:43 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央氣象局副局長鄭明典在臉書貼出今晨的雷達回波圖，指台灣附近雷達回波出現線性排列的結構，那就是輻合線，通常代表不同性質氣流的界面。

他說，如果有特徵不同的界面「交會」，那就是強對流最容易發展的地方。