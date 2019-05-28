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特徵不同的界面交會了 鄭明典：最強對流易在此發展

2019-05-28 07:43聯合報 記者雷光涵╱即時報導

中央氣象局副局長鄭明典在臉書貼出今晨的雷達回波圖，指台灣附近雷達回波出現線性排列的結構，那就是輻合線，通常代表不同性質氣流的界面。

他說，如果有特徵不同的界面「交會」，那就是強對流最容易發展的地方。

中央氣象局今晨也發布大雨特報，表示鋒面接近及對流雲系發展旺盛，台灣易有短時強降雨，桃園以北及屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。大雨特報的縣市包括基隆、新北、台北、桃園市與屏東縣。

中央氣象局副局長鄭明典在臉書貼出今晨的雷達回波圖，指台灣附近雷達回波出現是輻合線...
中央氣象局副局長鄭明典在臉書貼出今晨的雷達回波圖，指台灣附近雷達回波出現是輻合線，通常代表不同性質氣流的界面。圖／取自鄭明典臉書
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氣象局大雨特報新北
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