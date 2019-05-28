吳德榮：今由北而南轉有雨 明仍有機會局部大雨

2019-05-28 07:34 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今天受鋒面影響，由北而南轉陰有陣雨或雷雨，明天降雨趨緩，但仍有局部較大雨勢的可能。

吳德榮說，最新（27日20時)歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天由北而南轉有雨，天氣轉涼，今天北部20至25度、中部21至28度、南部23至29度、東部21至28度。今晚至明天鋒面結構減弱，降雨趨緩，各地仍局部陣雨的機率，應注意其中有局部較大雨勢，天氣還是偏涼。

最新模式模擬顯示，周四、五各地為多雲時晴，天氣回暖、白天微熱；午後山區有局部陣雨或雷雨、並有擴展至部分鄰近平地的機率。周六至下周一滯留鋒在北部海面徘徊，台灣仍在暖氣團內、天氣偏暖。天氣較不穩定、易降雨；偏南風及地形造成的輻合作用，以及午後熱對流，皆可激發局部陣雨或雷雨，有較大雨勢出現的機率，要注意最新資料。

中央氣象局也說，周六至下周一（6月1日至3日）鋒面位於台灣北部海面，呈現近似滯留狀態，大氣環境不穩定。西半部清晨有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也會有小範圍的降雨；午後因熱力作用，各地皆有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局說，6月4日至6日鋒面持續位於台灣北部海面一帶，台灣處在鋒前西南風影響區域，天氣不穩定，不過降雨區域和強度有較大的不確定性。