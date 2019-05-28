買冷氣用這7招！安全又省電

2019-05-28 06:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



夏季剛剛開始，進入頻使用冷氣的季節，經濟部標檢局提醒，7個購買冷氣及使用小撇步，讓消費者買的安心、用的放心；此外，標檢局也呼籲，冷氣機使用數年後，可能因長期暴露室外風吹日曬，以致內部塵埃累積，容易造成絕緣劣化，建議每年定期請原廠服務站進行檢查及清潔維護，以確保使用安全。

標檢局指出，首先，選購冷氣時，建議先找冷氣業者針對使用環境評估，包含空間坪數大小、適合安裝分離式冷氣機或是窗型冷氣機、是否有西曬等問題等，選擇合適冷氣能力之機種。

第二，依個人對價格高低、噪音大小、省電能力、商品外觀造型等的需求，選擇適當廠牌及機種。第三，選購時應檢視廠商名稱、電器規格，包含電壓、電流、冷氣能力等，尤其要注意產品本體是否貼或印有「商品檢驗標識」。

第四，冷氣機能源效率分級標示，區分為第1級至第5級，數字愈小表示愈省電。第五，使用前，詳細閱讀使用說明書及注意相關使用事項，使用時，建議設定溫度在26～28℃並配合電扇使用，可達到省電的效果。

第六，每年在開始使用冷氣機前，應先清洗濾網，並注意冷氣機情形，若有運轉不順暢或故障時，應立即停止使用，並連絡原廠商服務站檢修。第七，秋、冬季節長時間不使用冷氣機時，應拔掉電源插頭或關閉電源迴路開關，以節省電費並避免發生意外。