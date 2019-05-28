帶傘！今天鋒面通過 全台轉涼嚴防大雨

2019-05-28 04:29 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今天鋒面將由北往南通過臺灣地區，全台天氣不穩定，各地降雨機率高。

中央氣象局表示，今天大約清晨左右西半部就有短暫陣雨出現，適逢上班時間，請大家留意短時強降雨帶來的不便，外出記得攜帶雨具備用、行車用路也請注意安全。

另外，由於鋒面上有中尺度系統發展的可能性，提醒民眾屆時多留意氣象局發布的最新資訊；受降雨及東北風影響，各地氣溫都有下降趨勢，北台灣高溫約27度，中南部約30度，花東約28度，而各地低溫，北台灣約22度，其他地區約23至25度。

氣象局表示，周三鋒面南移至巴士海峽附近，各地降雨逐漸趨緩，但東半部地區及午後中南部山區仍要注意局部雷陣雨及較大雨勢；鋒面後的東北風會帶來一些較涼的空氣，北台灣整天感受稍涼至舒適，氣溫約21至26度，中南部晨間亦略有涼意，低溫約22至23度，高溫約29、30度，東半部氣溫約23至27度。

氣象局表示，周四、五東北風減弱，風向先轉偏東風，再轉東南風，各地天氣趨於穩定，僅東半部地區仍有局部短暫陣雨，午後西半部山區也需留意小範圍短暫雷陣雨；隨著降雨緩和、風向轉變，各地氣溫有明顯的回升趨勢。