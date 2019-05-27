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現省700元! 端午連假到馬拉灣玩水 第二人票價優惠55元

2019-05-27 23:29聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

即將進入炎熱的盛夏，全台大大小小的水上樂園陸續開放，提供民眾安全的戲水場所。最大水樂園馬拉灣，6/7至6/9端午節連假期間，祭出第二人門票55元的優惠價格，同步舉辦趣味人體龍舟大賽；六福水樂園也將在6月15日開門迎賓，凡報名參加「青春舞台」的高中、大學生，當天可享免費暢遊水陸雙樂園。

位於台中麗寶樂園渡假區的馬拉灣，每年端午「人體龍舟大賽」由遊客以泳圈組成人體龍舟，在大海嘯區透過雙手、雙腳划水前進，最快奪下水中粽子者勝出，是項考驗速度與團隊默契的刺激競賽，第一名更將能獲得千元獎券。麗寶樂園表示，馬拉灣與天空之夢摩天輪，端午連假期間一人購買全票，第二人只要55元就能入園清涼一夏。官網也推出「Cool浪一夏水陸套票」，早鳥體驗價優惠799元(原價1300元)，等於單園再加49元，就能升等水陸雙園；另外「清涼親子套票」一名全票加一名12歲以下兒童票，再送夏日限定商品只要1099元(原價1749元)，從即日起開賣至7月1日。

邁入第三屆的六福水樂園青春舞台，去年吸引來自全台超過350位青春學子展現自我，想秀、敢秀、愛秀的高中、大學社團，到青春舞台與戲水遊客分享精采表演，演出當天六福村招待免費暢遊水陸雙樂園。六福村行銷經理黃淑芳表示，今年的青春舞台搭建在慢漂河上，水上舞台讓演出更添夏日活力、氣氛，活動時間自6月29日起至9月1日止的周末假日。舉凡熱舞、街舞、啦啦隊、樂團皆可報名參加，報名時間即日起至7月31日止，報名後由六福村園方聯繫、確認演出時間，快號召社團好友，一起度過歡樂又難忘的暑假時光。

六福水樂園第三屆「青春舞台」開始報名。圖／六福水樂園提供
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馬拉灣端午節最有創意活動「人體龍舟賽」。圖／麗寶樂園提供
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六福水樂園即將在6月15日開放。圖／六福水樂園提供
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馬拉灣、天空之夢第二人只要55元，最高現省近700元。圖／麗寶樂園提供
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