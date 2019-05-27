現省700元! 端午連假到馬拉灣玩水 第二人票價優惠55元

2019-05-27 23:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



即將進入炎熱的盛夏，全台大大小小的水上樂園陸續開放，提供民眾安全的戲水場所。最大水樂園馬拉灣，6/7至6/9端午節連假期間，祭出第二人門票55元的優惠價格，同步舉辦趣味人體龍舟大賽；六福水樂園也將在6月15日開門迎賓，凡報名參加「青春舞台」的高中、大學生，當天可享免費暢遊水陸雙樂園。

位於台中麗寶樂園渡假區的馬拉灣，每年端午「人體龍舟大賽」由遊客以泳圈組成人體龍舟，在大海嘯區透過雙手、雙腳划水前進，最快奪下水中粽子者勝出，是項考驗速度與團隊默契的刺激競賽，第一名更將能獲得千元獎券。麗寶樂園表示，馬拉灣與天空之夢摩天輪，端午連假期間一人購買全票，第二人只要55元就能入園清涼一夏。官網也推出「Cool浪一夏水陸套票」，早鳥體驗價優惠799元(原價1300元)，等於單園再加49元，就能升等水陸雙園；另外「清涼親子套票」一名全票加一名12歲以下兒童票，再送夏日限定商品只要1099元(原價1749元)，從即日起開賣至7月1日。