萬里急奔 慈濟人醫會東非義診後又去台東

2019-05-27 23:11 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



東非義診後，有3位慈濟人醫會的醫師萬里急奔，回台後搭上前往台東的火車，前往台東為創世基金會植物人義診。

慈濟日前在東非莫三比克進行4天共近5千人次的義診，高雄慈濟人醫會醫師葉添浩2周前就先前往「場勘」，走進瘧疾、愛滋病、肺結核頻傳的部落，看到當地人民醫學常識不足，傷口經常沒有處理好、或亂擦牙膏，心疼不已。

慈濟在東非義診時，牙科最少時只有4位醫師，但每天都有1、2百人看診，眼見無法在既定時間內看完，但想到這群非洲朋友可能一輩子就看這麼一次牙醫，牙醫師們互相打氣撐下去。高雄慈濟人醫會醫師夏毅然發現，在非洲有許多第一次看牙醫的人，自己平時在台灣看診一周大概拔4、5顆牙，在非洲曾一天拔了50幾顆牙。

儘管在東非義診辛苦，但一抵達台灣，夏毅然過家門而不入，直接從桃園搭火車到台東。首次來到台東義診的夏毅然表示，台東創世的植物人很需要牙科治療，之前報名參加，這是他的約定，他一定要來。

葉添浩則表示，來台東為創世基金會植物人義診是一個承諾，這裡院民主要因長期臥床引起薦骨褥瘡，因此半年一次，為他們看診清瘡，這次發現之前看過的傷口，經過護理師照顧已經變小了。

促成創世基金會牙科義診的醫師李彝邦也是東非義診團成員，一早為植物人看診依舊精神抖擻，熱情地與院民互動。「阿公！我們來幫你補牙，好的話眨一下眼睛好不好?」、「下次我們再來好的話請眨兩下」阿公也配合眨眨眼睛回應。