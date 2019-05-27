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萬里急奔 慈濟人醫會東非義診後又去台東

2019-05-27 23:11聯合報 記者魏忻忻╱即時報導

東非義診後，有3位慈濟人醫會的醫師萬里急奔，回台後搭上前往台東的火車，前往台東為創世基金會植物人義診。   

慈濟日前在東非莫三比克進行4天共近5千人次的義診，高雄慈濟人醫會醫師葉添浩2周前就先前往「場勘」，走進瘧疾、愛滋病、肺結核頻傳的部落，看到當地人民醫學常識不足，傷口經常沒有處理好、或亂擦牙膏，心疼不已。

慈濟在東非義診時，牙科最少時只有4位醫師，但每天都有1、2百人看診，眼見無法在既定時間內看完，但想到這群非洲朋友可能一輩子就看這麼一次牙醫，牙醫師們互相打氣撐下去。高雄慈濟人醫會醫師夏毅然發現，在非洲有許多第一次看牙醫的人，自己平時在台灣看診一周大概拔4、5顆牙，在非洲曾一天拔了50幾顆牙。

儘管在東非義診辛苦，但一抵達台灣，夏毅然過家門而不入，直接從桃園搭火車到台東。首次來到台東義診的夏毅然表示，台東創世的植物人很需要牙科治療，之前報名參加，這是他的約定，他一定要來。

葉添浩則表示，來台東為創世基金會植物人義診是一個承諾，這裡院民主要因長期臥床引起薦骨褥瘡，因此半年一次，為他們看診清瘡，這次發現之前看過的傷口，經過護理師照顧已經變小了。

 促成創世基金會牙科義診的醫師李彝邦也是東非義診團成員，一早為植物人看診依舊精神抖擻，熱情地與院民互動。「阿公！我們來幫你補牙，好的話眨一下眼睛好不好?」、「下次我們再來好的話請眨兩下」阿公也配合眨眨眼睛回應。

來自北中南東的慈濟人醫會成員5月26日前往創世基金會台東分院義診，一個院民就需要10幾位專業人士照顧，包括醫師、護理師、牙助服務，共有34位院民獲得醫療服務。創世基金會台東分院院長王玉鳳表示，平時雖然幫忙院民刷牙，但專業潔牙、口腔健檢還是需要醫師幫忙，慈濟人醫會每半年義診使院民口腔越來越健康，腸胃道疾病也比較少了，這對家屬也非常重要。

高雄人醫會醫師葉添浩表示，非洲部落醫療醫源、常識都不足，許多小傷都因為傷口髒汙而...
高雄人醫會醫師葉添浩表示，非洲部落醫療醫源、常識都不足，許多小傷都因為傷口髒汙而感染。 圖／慈濟基金會提供
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高雄慈濟人醫會葉添浩醫師剛結束2周東非義診行，5月25日傍晚抵達台灣後，隔天立刻...
高雄慈濟人醫會葉添浩醫師剛結束2周東非義診行，5月25日傍晚抵達台灣後，隔天立刻到台東為創世基金會植物人進行清瘡。
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慈濟日前在莫三比克進行4天共近5千人次的義診，牙科就為800人次服務。 圖／慈...
慈濟日前在莫三比克進行4天共近5千人次的義診，牙科就為800人次服務。 圖／慈濟基金會提供
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花蓮慈濟醫院李彝邦醫師用手機拍下院民的牙齒讓本人看，細心解釋即將為院民治療的過程...
花蓮慈濟醫院李彝邦醫師用手機拍下院民的牙齒讓本人看，細心解釋即將為院民治療的過程。 圖／慈濟基金會提供
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創世基金會台東分院王玉鳳院長（左二）感謝慈濟人醫會願意每半年來義診，讓院民的口腔...
創世基金會台東分院王玉鳳院長（左二）感謝慈濟人醫會願意每半年來義診，讓院民的口腔越來越健康。 圖／慈濟基金會提供
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5月26日上午慈濟人醫會前往創世基金會台東分院義診，一個院民就需要10幾位包含醫...
5月26日上午慈濟人醫會前往創世基金會台東分院義診，一個院民就需要10幾位包含醫師、護理師、牙助服務，台北慈院醫師夏毅然表示這是他對院民的約定。 圖／慈濟基金會提供
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義診台東醫師
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